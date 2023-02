Escasean medicinas

Ciudadanos batallan para encontrar ciertos fármacos en negocios locales, debido a que escasean.

Ante sus alergias, Armando Torres señaló que siempre compra nafazolina nasal, que usa para descongestionar sus vías respiratorias, pero en este año inició la búsqueda de este producto y, aunque batalló, por fin encontró una caja.

"No hay, dicen que varios medicamentos, otros que tienen ciertos componentes, no van a estar surtiendo; no nada más hablan de a nivel mundial, no sólo de similares, sino de todas las farmacias en general", señaló.

En algunas farmacias sí hay producto que cuesta alrededor de 122 a 138 pesos, pero hay otros negocios que no lo tienen, por lo que el ciudadano debe buscar en varias farmacias hasta encontrar.

"En una farmacia me comentaron que no les está llegando ahorita", recalcó.