Escasea el agua...pero siguen fugas

Mientras parte del municipio enfrenta días sin agua potable, una fuga crítica permanece activa desde hace 14 años, aproximadamente, en el puente vehicular de la avenida Rodolfo Garza Cantú, muy cerca de lo que solía ser la tienda Chedraui, es decir, entre las colonias Presa La Laguna y Amistad.

Me dijeron que no podían arreglarla porque no tenían la escalera necesaria... ¿y nuestros impuestos?" Edgar Romero Residente del sector

La fuga proviene de una tubería de gran diámetro y presenta dos puntos visibles de escape. La presión constante del líquido ha deformado el terreno, según relatan vecinos del sector, quienes afirman que ésta ha sido un "punto de referencia" por lo prolongado de su existencia.

"Llevamos más de 14 años viendo esta fuga; algunos dicen que puede ser aún más vieja", comentaron comerciantes de la zona, quienes también recuerdan que en alguna ocasión fue intervenida, pero el problema reapareció a los pocos días.

Uno de los residentes que más se ha preocupado por la situación es Edgar Romero, habitante del sector, quien asegura haber reportado el desperfecto hace 4 meses aproximadamente: "Me dijeron que no podían arreglarla porque no tenían la escalera necesaria... ¿y nuestros impuestos?", cuestiona, mostrando el folio de reporte 2039197 que le fue entregado por la autoridad correspondiente.

Los vecinos también relataron que la fuga fue utilizada por una persona en situación de calle como fuente de higiene personal. Aunque actualmente el monte ha cubierto parcialmente la vista directa, la fuerza del escape sigue siendo audible a distancia.

Preocupación por la estructura del puente

A pesar de que el agua corre directamente hacia el dren pluvial, la constante humedad ha comenzado a levantar preocupación. "La fuga ya deformó la tierra y la base del puente siempre está mojada; puede generar problemas estructurales con el tiempo", alertan los colonos.

En medio de una crisis de escasez que afecta a cientos de familias en Reynosa, los residentes piden atención inmediata no sólo por el desperdicio continuo del vital líquido, sino por el riesgo que representa para la infraestructura urbana.

Vecinos del sector aseguran que la fuga tiene más de una década activa, sin que las autoridades den una solución definitiva al desperdicio del vital líquido.