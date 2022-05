Es vapeo falsa salida

El cigarro electrónico no ayuda a dejar la adicción al cigarro.

Astrid Zapata, directora de la Unidad Médica de Especialidades Centro de Atención Primaria en Adicciones (Uneme Capa) La Curva comentó que el cigarro hace que se estimulen los circuitos de placer, por lo que secretan dopamina, lo que engancha a muchos.

"Empiezo a sentir esta recompensa en el cerebro con estas sustancias que hace que secreten todas las drogas, y se va a la sangre y en ocho segundos ya hace afectó el cigarro", dijo.

La psicóloga señaló que al fumar con un cigarrillo electrónico en realidad se está inhalando 30 cigarros.

"Contiene mucha nicotina, para los que no son dependientes y empiezan a experimentar con estas sustancias qué ocurre, que te va a generar dependencia porque contiene nicotina", dijo.

Y agregó: "típicamente estos productos muchas veces son vendidos en marketing como que no tienen todos los componentes del tabaco, consúmete este vapeador que no tiene esto, pero hay riesgos porque unos no tienen ni la calidad, hay más riesgos y muchos otros factores".

El cigarro contiene más de 4 mil sustancias: plomo, pintura, entre otros que dañan la salud.

"La cantidad de nicotina la concentran en líquido a diferencia de un cigarro tradicional, eso es riesgoso, en una sola ocasión, es bien importante que conozcamos", dijo.

Reiteró que el cigarro electrónico no ayuda a dejar la adicción al cigarro, porque contiene nicotina.

"Muchos dicen que es porque quiero dejar de fumar, algunos dicen ya dejé de fumar, ahora nada más me fumo dos vapeadores; siguen teniendo el hábito, solamente que están consumiendo la nicotina de diferente manera y es la que está generando la dependencia", recalcó.

Día Sin Tabaco: Hacen conciencia sobre mortandad

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el tabaco mata cada año a más de ocho millones de personas. Cada 31 de mayo se conmemora el Día Internacional Sin Tabaco, con el fin de hacer conciencia sobre el problema.

Alrededor de 780 millones de personas en todo el mundo dicen que quieren dejar el tabaco, pero solo el 30 por ciento de ellos tienen acceso a las herramientas que pueden ayudarlos a lograrlo.

El 40 por ciento de las muertes relacionadas con el tabaco se deben a enfermedades pulmonares como el cáncer, respiratorias crónicas y la tuberculosis.

El tabaco mata a través de cáncer de pulmón, tuberculosis, asma o enfermedades pulmonares crónicas causadas por el tabaco.

En el 2020, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud nacional, Hugo López-Gatell, resaltó que fumar propicia infecciones respiratorias y el tabaquismo se asociaba con el doble de riesgo de progresión a mayor severidad de la pandemia del Covid-19.

Detalló que algunas de las enfermedades atribuibles al tabaco son las cardiovasculares, diabetes, neoplasias, enfermedad respiratoria crónica, entre otras.

Además, los costos médicos por tabaquismo en México ascienden a 80 mil millones de pesos por año.

El tabaco mata a 8 millones de personas cada año.