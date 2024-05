Errada política energética: Constantino Castillo Hinojosa advierte de catástrofe

Apagones en el país han tenido repercusión, lo mismo para el sector empresarial y los ciudadanos, advirtió el presidente del Clúster Internacional de Energía Tamaulipas-Texas

Constantino Castillo Hinojosa, presidente del Clúster Internacional de Energía Tamaulipas-Texas, no es condescendiente al analizar la situación que atraviesa el país con los constantes "apagones" o intermitencias en el servicio eléctrico.

En entrevista exclusiva para EL MAÑANA, aborda la compleja situación que representa generar energía y no tener capacidad de almacenarla para evitar las contingencias actuales.

Acusa una errática planeación y el hecho de desaprovechar el potencial energético de Tamaulipas y, aún más, en sus apuntes y reflexiones defiende a la Comisión Federal de Electricidad, a la cual exculpa de su total responsabilidad.

Afirma que ha sido una política federal de "austeridad" y renuencia a la modernidad la responsable de la emergencia nacional.

REYNOSA, PRIVILEGIADA

Inicia la entrevista ponderando el potencial privilegiado que tiene la zona norte de Tamaulipas, concretamente Reynosa y la región, con la presencia de cinco de los 14 parques eólicos en la entidad.

Y de inmediato reveló: "Estamos hablando de que estos cinco parques eólicos en Reynosa, según juicio y diagnóstico de la Agencia Alemana para el Desarrollo de Energía, refieren que Tamaulipas tiene capacidad para producir hasta 20 mil Megawatts, y gran parte de ésta se encuentra en la zona norte".

Agregó: "Tenemos esa amplia capacidad para producir energía, pero ¿cuál es la limitante que tenemos y nos frena?, que no tenemos las líneas de transmisión y poder evacuar toda esa energía. Recuerdo, hace un par de años, en octubre de 2022, el Presidente López Obrador anunció una inversión de 22 mil millones de pesos en la generación de 600 kilómetros de líneas conductoras, y hasta ahora nada ha iniciado, no se ha ejercido ese presupuesto anunciado".

Castillo Hinojosa fundamenta, entonces, la situación nacional como consecuencia de los "apagones", que admite son necesarios, pues de lo contrario sería una catástrofe de impredecibles consecuencias.

Y prosigue: "Lo que estamos viendo es una reacción lógica de parte del Centro Nacional de Control de la Energía (Cenace). La capacidad de almacenamiento y disponibilidad de la energía en México se ha visto con limitantes de capacidad para atender la demanda; al no poder disponer de más energía para satisfacer a los usuarios, el Cenace procede a ´desconectar´ áreas geográficas del país, pues, de lo contrario, agotar las reservas sin sustituir la reserva sería de consecuencias catastróficas", advirtió.

Lo acaba de revelar Index, el Consejo Nacional de Manufactura, que cuesta 200 millones de dólares cada hora de ´apagón´ y también lo estamos padeciendo los ciudadanos

Constantino Castillo Hinojosa, presidente del Clúster Internacional de Energía Tamaulipas-Texas

COSTOS POR APAGONES

"Así lo estamos viendo hoy en día con estos ´cortes´, que al sector industrial, lo acaba de revelar Index, el Consejo Nacional de Manufactura, que cuesta 200 millones de dólares cada hora de ´apagón´ y también lo estamos padeciendo los ciudadanos".

Expone otro escenario real que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad, a la que otorga su confianza y reconoce que no toda es su responsabilidad.

"Están trabajando con apenas lo disponible que tienen en sus manos, carecen de lo elemental, no hay transformadores, no hay subestaciones móviles, no cuenta con nodos para poder establecer y programar la suspensión del servicio eléctrico cuando es necesario.

Yo he cuestionado a la CFE por qué no avisan con anticipación en qué ciudad o, en este caso, colonias de Reynosa donde suspenderán el servicio, y la respuesta es que no pueden, pues carecen de nodos, que es una red de integración de varios centros informáticos que permiten ubicar y seleccionar qué áreas residenciales o comerciales se verán afectados por el ´corte´; pero no lo tienen, no se desea invertir ni gastar en esto que es elemental", señala.

"El año pasado lo vivimos en carne propia. La ola cálida atípica del verano pasado causó pérdidas incalculables en Reynosa. La alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly García, ella gestionó ante la CFE el envío y apoyo a su municipio de la única subestación móvil disponible, y se la llevaron.

"Nos vino un problema de apagón en el Parque Industrial del Norte y tuvimos que rogar para que esa subestación fuera prestada y compensar los daños ocasionados; así es como está la situación: CFE carece de los recursos necesarios para brindar el servicio que merecen los usuarios, pero es resultado de una planeación que así la han sustentado", lamentó.

RENOVAR O SUCUMBIR

"Nosotros referimos que, en el caso de las industrias, el principal perjuicio económico no es el hecho de quedarse sin luz y tener que parar las líneas de ensamble y producción, sino el volver a activar las máquinas y equipos, que muchas de ellas laboran las 24 horas, y volver a encenderlas tras un ´apagón´ no es algo sencillo, debe darse nuevo mantenimiento, calibrarlas y hacer pruebas, y todo eso cuesta millones de pesos, mucho más que el sólo hecho de irse la luz por una hora", explicó.

El presidente del Clúster Internacional de Energía Tamaulipas-Texas sostiene que debe analizarse este tema prioritario desde una perspectiva en la cual se puedan emprender las acciones necesarias y planificar la permanencia de la energía en los años por venir.

Frente a un proceso electoral, en el cual se elegirá a un nuevo presidente (a) en Mexico, aunque las recientes reformas legislativas prohíben que la iniciativa privada genere energía, sí pueden participar mediante la generación y distribución bajo el marco legal y constitucional.

"Estamos hablando que el gobierno próximo debe ejercer a plenitud su responsabilidad y propiciar certeza, tal vez una participación del sector privado de forma minoritaria: el gobierno un 56% y el empresariado con un 44% es, tal vez, factible; pero sin duda, es un gran desafío para el futuro inmediato asumir las alternativas de solución a esto que es ya una crisis real a nivel nacional", advirtió.