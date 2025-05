´Cercana a personas para poder ayudarles´: Mariela Zurita

A siete días de que termine la campaña electoral, Mariela Estefanía Zurita Lugo, candidata a magistrada del Tribunal Colegiado de Circuito Penal y del Trabajo, se muestra satisfecha por la respuesta de los tamaulipecos, a quienes tuvo la oportunidad de saludar al recorrer los 22 municipios que conforman el Distrito Judicial Uno, donde convoca a reflexionar el voto, analizar perfiles, pero, sobre todo, a aprovechar la oportunidad que hoy tienen para elegir mediante el voto directo a los juzgadores.

La elección del 1 de junio le mantiene motivada, por representar un hecho histórico en nuestro país, pero, principalmente, por la oportunidad que confía en recibir de los ciudadanos para iniciar el cambio que piden en el desempeño de los integrantes del Poder Judicial.

"La verdad, que hemos tenido muy buena respuesta, incluso, he ido a partidos de beisbol, de futbol en Villagrán, en Nuevo Laredo y, a pesar que es tanta la afición de las personas, sí se detienen a recibir la información, los folletos y, siempre, pues yo me acerco con las personas invitándoles que me conozcan; ése ha sido mi principal objetivo, de platicarles un poquito acerca de la reforma", destacó durante una visita de cortesía al periódico El Mañana de Reynosa.

"El objetivo de esto es que es un camino hacia la democratización de la justicia, así es que las personas van a elegir a quienes vamos a impartir la justicia mediante los procedimientos de manera imparcial", indicó.

Zurita Lugo precisó que es muy importante que este 1 de junio salgan a votar para que así conozcan a su candidato. "Que no sea a la lejanía, que sea cercano, que al final del día las personas nos comenten también sus inquietudes y también nosotros estar siempre en la mejor disposición de recibir a las personas para que ellas no se sientan como que hay esa resistencia o que nosotros no tenemos la voluntad de explicar, a ver el procedimiento a detalle o todo con transparencia.

"Ése es mi compromiso, tener transparencia, ser una servidora pública dedicada a mi trabajo y de una sola palabra que, al final, la palabra es justicia". "Estoy muy contenta de participar, me siento muy afortunada, muy agradecida de estar en esta contienda porque, a la vez, es cercanía con las personas y me gusta estar cerca de la gente". MARIELA ZURITA LUGO, CANDIDATA A MAGISTRADA DEL TRIBUNAL COLEGIADO

Es un camino largo por el cual tenemos que recorrer, entonces, ahorita desde el inicio empezar con el pie derecho. Que la gente salga a votar es muy, muy importante", insistió.

Sobre la responsabilidad que busca como candidata a magistrada del Tribunal Colegiado de Circuito Penal y del Trabajo, precisó que representa una gran oportunidad de ayudar a las personas a resolver sus problemas jurídicamente.

"La verdad es que yo encontré mi vocación al servicio público, me encanta mi trabajo, realmente me he preparado y nosotros no podemos dejar algún día de estar siempre actualizándonos, porque las leyes están en constante reforma y movimiento", explicó.

"Nosotros, también a la par de esto, tenemos que estar siempre capacitándonos, la importancia de que yo me postule para esto es que realmente es mi vocación y siempre voy a estar en pro del justiciable, de la persona que necesita una representación a la cual tiene derecho", dijo.

"Estoy muy contenta de participar, me siento muy afortunada, muy agradecida de estar en esta contienda, porque a la vez es cercanía con las personas y me gusta estar cerca de la gente y poder ayudarles a resolver los problemas que tienen jurídicamente", manifestó.





Mayor claridad con la gente

Zurita Lugo reconoció que, en la actualidad, las personas que están integradas en alguno juicio tienen complicaciones para comprender el desarrollo del proceso, principalmente por los términos jurídicos empleados y que desconocen.

"Muchas personas refieren que usan muchas palabras jurídicas que al final del día en las audiencias no los entienden, no saben ni siquiera de qué están hablando en las audiencias; incluso, refieren que el juez les pregunta si le explicaron sus derechos y si los entendió. Me ha tocado que las personas dicen: ´No, pues la verdad yo por pena digo que sí, pero no los entendí", resaltó.

Mariela Estefanía Zurita Lugo recordó sus inicios en el Poder Judicial, donde obtuvo su primer trabajo en el juzgado décimo primero de distrito en el área penal.

Después pasó al Poder Judicial estatal y actualmente trabaja, por primera vez, en el Ejecutivo estatal como directora general de la Defensoría Pública. "El Poder Judicial es mi casa, donde yo crecí, donde yo me formé y ahorita tengo la oportunidad de volver a donde crecí".

Al insistir en la importancia de que la ciudadanía salga a votar, explicó que este 1 de junio recibirán seis boletas de colores para puestos federales y cuatro para estatales.

"Mi boleta es la que establece candidaturas de magistradas y magistrados de Circuito; de lado izquierdo estamos las mujeres, estamos acomodados alfabéticamente y me tocó que deberá colocarse en el cuadrito rosa, porque es la especialidad Penal y del Trabajo a la cual yo estoy postulada.

Realmente, yo estoy en contacto directo con la ciudadanía de Tamaulipas, porque donde yo soy titular en la Defensoría Pública el trato es directo con las personas. Gracias a Dios tengo la oportunidad de estar ya en cercanía con la gente y los invito a que antes de que voten me conozcan mediante mi trabajo", apuntó.

"Gracias a Dios esto ha sido muy importante, porque mi compromiso con la ciudadanía es trabajar todos los días sin ver el reloj, porque al final del día tenemos hora de entrada, pero no hay hora de salida en el tema de impartición de justicia", señaló Zurita Lugo.

"Mi compromiso es trabajar con mucho esmero, capacitarme constantemente, que mi comportamiento como servidora pública siempre sea correcto, nunca andar con temas de corrupción", agregó.

"Ése es mi compromiso, tener transparencia, ser una servidora pública dedicada a mi trabajo y de una sola palabra que, al final, la palabra es justicia, dar a cada quién lo que le corresponde, no mediante el perjuicio, sino desde la Constitución, desde los marcos jurídicos, desde el conocimiento adquirido de las leyes", expuso.

"Yo los invito este primero de junio a votar, pero de una manera informada y consciente, porque con esto nosotros podemos tener personas que realmente sepan llevarnos a un camino de justicia", precisó.

"Vayan a votar todos, vayamos a votar por quien quieran, pero que voten. Agradezco de todo corazón a todas las personas que he conocido, gente de verdad que me ha abierto las puertas de sus municipios, de sus casas, por darme la confianza de contarme las dudas que tienen y estoy muy agradecida por esta oportunidad", culminó Mariela Zurita Lugo.









REFRENDA SUS COMPROMISOS CERCANA A LA GENTE Escuchar, atender y actuar de manera transparente en el desempeño del servicio público, como una de las principales exigencias ciudadanas ACTUALIZACIÓN Mantenerse en un proceso constante de preparación, ya que las leyes constantemente son modificadas y se requiere estar al día en los temas SOLUCIÓN Para que los casos expuestos por los mismos ciudadanos tengan una respuesta clara, pronta y justa, como lo demanda la misma población.