Recuperar la paz para las familias: Leonel Cantú Castillo

El Mañana / Staff.- Con mucha energía, Leonel Cantú Castillo, candidato a la diputación local por el sexto distrito, de la coalición "Fuerza y Corazón por Tamaulipas", compuesta por el PAN y el PRI, realiza recorridos en las colonias, llevando como bandera a la familia.

Al visitar El Mañana de Reynosa, fue recibido por el director general, Hildebrando Deándar Ayala, recorriendo, primero, la hemeroteca, entre el olor a tinta y de periódicos de hace muchos años, que cuentan la historia de Reynosa.





¿Por qué decidió ser candidato?, ¿ por qué busca la diputación?

Porque, precisamente, me mueve la familia, soy esposo y padre, tengo un hijo; yo vengo de una herencia de tradición, de servir para empezar y de amor al prójimo, fue lo que me inculcaron en mi casa. Soy tercera generación de comerciante, mi abuelo comerciante, mi padre comerciante, yo soy comerciante, empresario, dirían algunos, pero a mí me gusta sentir que soy un comerciante y quisiera, el día de mañana, que mi hijo y los hijos de todos nosotros tuvieran las mismas oportunidades que tuvimos nosotros para poder llevar el sustento a la casa, de poder servir a la comunidad.





¿Cuáles son sus propuestas de campaña?

Principalmente, recuperar la paz y el bien para cada una de nuestras familias, ¿cómo lo vamos a hacer?, asegurándonos que nuestras familias tengan salud, asegurándonos que nuestras familias tengan servicios públicos de calidad, asegurándonos que todas nuestras familias puedan salir a la calle y sentirse seguras, que puedan convivir, que podamos hacer sociedad en el día a día. Queremos que todas y cada una de nuestras familias tengan un mejor porvenir, asegurar las bases para todos aquellos jóvenes que quieran, el día de mañana, emprender un negocio, tengan las facilidades de una manera práctica para poder entrar a su negocio, para poder hacer comercio; creo que la dinámica, afortunadamente, de Reynosa, es muy buena; no la para nada. A veces, hasta los mismos problemas son impulso para nuestra sociedad, pero no podemos estar siempre a la bendición de cómo han surgido las cosas, tenemos que planear nuestra ciudad, tenemos que construir nuestro estado y sólo desde el Congreso del Estado, trayendo los recursos necesarios, lo vamos a lograr.





Uno de los temas principales que nos importa mucho a la comunidad aquí en Reynosa, por ejemplo, es el tema del transporte público, ¿Cómo legislarías este tema?

Tenemos que mejorar el tema de la movilidad urbana, eso es claro y es vital; necesitamos asegurar que las condiciones de transporte en nuestra ciudad y en el estado sean dignas, que la gente no le cueste tanto llegar a su trabajo, a su escuela, a sus rutinas; que tampoco tengan que trasladarse de extremo a extremo de nuestra ciudad, porque no hay trabajo cerca de donde viven; que tengan mejores viviendas también, porque muchas veces esa es la limitante y por eso la saturación en el transporte público, porque a veces nada más les alcanza en cierto sector para vivir y es muy alejado de su centro de trabajo, y eso no es calidad de vida.





Otro tema importante también, Leonel, es el de la basura, ¿cómo legislarás en ese rubro?

Tenemos que ser muy fuertes y muy claros en ese sentido; no podemos tener una ciudad sucia, tenemos que, como sociedad, hacernos responsables también de lo que nosotros hacemos con nuestros mismos desechos; tenemos, también, ser claros con el gobierno, con todas las instancias de que para tener una ciudad limpia tenemos que brindar las herramientas suficientes para poder cubrir con la recolección, que no tengamos quema de basura a diestra y siniestra en nuestra ciudad, que tengamos un manejo correcto de los residuos.

¿Apoyarás para que se incremente el presupuesto y para que se trabaje en estos temas?

Claro, tenemos que siempre ver por más recursos; sabemos que hay la forma de conseguirlos, tenemos que también cuidarlos, no nada más es gastar por gastar; tenemos que asegurarnos que los recursos que pongamos a trabajar sean retornables y que la gente lo pueda palpar. No podemos estar malgastando el dinero, creo que todos cuidamos nuestra economía y tenemos que cuidar, de la misma forma muy responsable la economía de todas las familias de Reynosa y de todos los tamaulipecos.





Otro tema importante, Leonel, es la seguridad; sin duda alguna siempre es un tema sensible, ¿cuál es tu propuesta y cómo vas a trabajar en el tema?

Creo que sería falso de mi parte decir que ninguno la ha vivido en el día a día, que cada vez que salimos a nuestras calles siempre está esa incertidumbre; no estamos exentos de alguna situación y la única forma de abatir con todo ese tipo de rezago es dotando a las autoridades de las herramientas necesarias para poder combatir el crimen, pero también es cierto que la mejor forma es la cultura de la autoseguridad, haciendo comunidad, haciendo énfasis en que nosotros mismos nos podemos cuidar de cierta manera.





¿Qué le podemos decir a la gente? porque aquí en Reynosa tenemos gente de Reynosa, pero también hay gente de Veracruz, de San Luis Potosí, de México; ya tenemos una comunidad migrante muy importante.

Reynosa es una ciudad tan generosa, que ha recibido durante muchísimos años no nada más gente de otros países que han decidido utilizar a Reynosa a veces como trampolín o como estancia temporal para buscar una mejor calidad de vida; hay gente de otros estados que han decidido poner el futuro y el hogar de sus familias en esta ciudad. A toda esa gente queremos que vea que existe, realmente, la opción de un mejor futuro.

