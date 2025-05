Zulema Mosri: "Iniciemos los cambios para alcanzar la justicia que tanto anhelamos"

El combate a la impunidad y la corrupción, mediante el proceso de transparencia en la impartición de justicia, utilizar la inteligencia artificial para contar con herramientas modernas y la creación de la Defensoría de Oficio Pública, son los objetivos de Zulema Mosri, candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En visita a Tamaulipas convocó a la población a salir a votar este 1 de junio para avanzar en la transformación de la justicia y del marco jurídico.

Actualmente Magistrada de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, destaca esta elección como la gran oportunidad para que el pueblo de México logre el cambio anhelado.

"No permitamos que las instituciones más importantes del estado mexicano sean cooptadas, acaparadas por grupos, por espacios, por personas que no tengan un verdadero compromiso por México", pidió a los tamaulipecos la doctora en Derecho.

Los compromisos se demuestran con hechos por sus acciones, insistió Zulema Mosri, quien además se ha desempeñado como diputada local, así como ministerio público, entre otras responsabilidades.

Al reconocer la calidez de la gente de la frontera, precisó que ha sido muy receptiva, cariñosa y atenta, con mucho ímpetu y ganas de generar redes de apoyo ciudadano.

"Esta experiencia como candidata nunca imaginé vivirla con momentos tan emotivos, tan bonitos, lo que me deja son grandes amigas y amigos y sobre todo el rostro nuestra gente, de las mexicanas y mexicanos esperanzados en que realmente se transforme la justicia", puntualizó.

En su experiencia de 35 años en el servicio público, específicamente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, explicó que resuelve asuntos importantes de orden público, de interés general, de impuestos, de migración, de todo lo que tenga que ver con temas de corrupción, de orden federal.

"Claro que nos da esta experiencia después de miles de sentencias, miles de fallos, de cuestiones de orden público, de interés general, pues sabemos perfectamente cómo está funcionando el sistema jurídico, las leyes, esos espacios que dan para la impunidad y la corrupción", resaltó Zulema Mosri.

Sabemos cómo falla el estado mexicano, cómo los errores nos cuestan mucho a las y los mexicanos, no solamente porque se permite un "depredación de los bienes públicos, de los impuestos y de otros recursos naturales del estado", criticó.

"Sino también te das cuenta cómo a veces la forma en la que están diseñadas las leyes, la jurisprudencia, todo el sistema, permite un abuso del derecho por parte de los particulares, no solamente de los contribuyentes, entonces queda claro que estoy muy consciente de los desafíos que tenemos en la justicia", manifestó.

Yo no vengo a improvisar, yo no vengo a querer ocupar una posición nomás porque sí, si no porque tengo que darle un valor agregado a México, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resaltó la candidata a Ministra.

Con formación académica de excelencia, desde la universidad hasta el doctorado en Derecho que tomó en la UNAM, logró importantes menciones y reconocimientos.

La candidata a Ministra, Zulema Mosri, tuvo una amena charla con el editor local, Ciro Andrés Ibarra.





Su visión para mejorar

Para Zulema Mosri es importante transparentar la impartición de justicia, abrir los procedimientos para que se reduzca la discrecionalidad arbitraria que da lugar a la corrupción.

"El uso de las tecnologías y sobre todo de la inteligencia artificial que nos permita procesar mucha información que te oriente respecto a qué jurisprudencia pudiese ser aplicable o en su caso qué herramientas de derechos humanos podremos aplicar y utilizar en las leyes", explicó.

La perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho, dijo.

La candidata a Ministra también reconoció la necesidad de trabajar a fondo en el sistema fiscal que todos los días falla porque echan abajo actuaciones del estado y la consecuencia es la impunidad, añadió.

No se pagan impuestos por la corrupción, si empezáramos a cambiar esto tuviéramos dinero seguro para generar una gran infraestructura hidráulica, adquirir computadoras, pudiéramos hacer muchas cosas más como hospitales, mayor seguridad, pero bueno, tenemos que empezar a trabajar en eso, precisó.

"Para que haya más servicio social se requiere una Defensoría de Oficio Pública, que alcance a las personas que no tienen forma de acceder a la justicia porque cuesta dinero", apuntó.

De igual forma, se pronunció a favor de abrir canales de comunicación para que la justicia sea cercana para poder desincentivar esos mecanismo que han dado lugar a la corrupción, a esa justicia aletargada, tardía.

"Las jurisprudencias han sido una ventana clara para la impunidad, la corrupción, la incompetencia, no solamente de las personas que están en algunos tribunales porque hay gente extraordinaria y decente, pero hay otros que no, como en todo", alertó a la población.





Es número 21 en boleta morada

Hay varias boletas de diferentes colores, en el caso de las personas que participamos para ministros y ministros la boleta es color morado, por eso traigo mi ropa de color morado, explicó.

"Por orden alfabético del apellido tenemos un número y a mi me corresponde el número 21 en la boleta de color morado, entonces pido que me pongan el 21, acuérdense del inicio de la primavera para que no se les olvide o el nacimiento de Juárez:, señaló.

Zulema Mosri se destacó la importancia de conocer las trayectorias de todas, de todos los que están participando para tomar la mejor decisión.

"Porque la justicia no es un tema de juego, no podemos estar improvisando y dejar la justicia en manos de gente que no tiene la formación o en su vida ha emitido un acto jurisdiccional en temas importantes", puntualizó.

Se deben buscar las trayectorias, la gente íntegra, que no tenga cuestionamientos, a eso es algo que tenemos que apostarle para que realmente la justicia cambie, expuso.

"Que realmente se pueda garantizar que haya personas incorruptibles, que no tengan intereses con otros grupos, y la autonomía no nomás es con los otros poderes, sino con grupos o intereses, con personas, simplemente tener claro que el compromiso es con México, con la justicia, que el compromiso es hacer preservar el estado de derecho porque ya no queremos jueces o jueces cómplices o encubridores", sostuvo.

"Imagínate encubriendo a delincuentes, corruptos, a violentadores, pues ya no puede ser esto. Tenemos que ver las trayectorias, los perfiles y bueno, yo sí les digo que vean qué es lo que estamos haciendo para el estado mexicano, que hemos dado, cuál es nuestra escuela y nuestra camino por México", expresó Zulema Mosri, candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, a llamar a votar este 1 de junio y analizar el sufragio.