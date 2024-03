8m Día Internacional de la Mujer: El esfuerzo constante por los derechos de la mujer

El Mañana / Staff.- Continuando con la semana rumbo al 8M en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, platicamos en entrevista con Olivia Lemus, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet).





¿Cómo estamos en cuanto a derechos humanos en referencia a la mujer?

Yo creo que, no solamente es a nivel entidad federativa, los derechos de las mujeres en general siempre hemos estado en una lucha continua por el reconocimiento y el pleno ejercicio de nuestros derechos humanos; es por eso que se llevan a cabo año tras año estas marchas conmemorativas en el marco del 8M.

Lamentablemente, las estadísticas siempre nos ponen en un grupo prioritario, somos muchas más las mujeres que somos víctimas de violencia o que somos víctimas de algún flagelo que vulneran nuestros derechos humanos en nuestra entidad federativa, en la Comisión de Derechos Humanos, así como en otras instancias y otras dependencias.





¿Qué se necesita para no seguir vulnerando los derechos de la mujer?

Yo creo que el eje central es la prevención, evitar que sigamos sufriendo esta desfragmentación en el tema de los derechos humanos de la mujer, a la prevención debemos apostarle todos y todas y también creo que un punto medular, igual de importante, es lo que podamos hacer desde nuestro entorno inmediato; es decir, desde nuestras familias, la educación que les estamos dando a nuestros niños, niñas y adolescentes.

Es un tema básico para poder, realmente, tener un tejido social sólido y que difícilmente puedan transgredir nuestros derechos.





¿Cómo procura Derechos Humanos a la mujer y sus derechos?

Nosotros hacemos un trabajo colaborativo con las instituciones para trabajar de forma transversal, todos aquellos puntos que tengan que ver con los derechos de la mujeres, en donde vuelvo a hacer hincapié, el factor prevención es uno de los factores más importantes dentro de nuestro quehacer diario en la Codhet a través de nuestras ocho oficinas que están ubicadas en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, San Fernando, Ciudad Victoria, Tula, Mante y Tampico; hacemos actividades de prevención, de promoción y difusión de los derechos humanos, sin embargo, también existe la otra parte de trabajo de la Comisión, que es la parte sustantiva, que son los procedimientos de queja que se inician cuando una autoridad vulneró algún derecho humano de alguna persona que sea ciudadano o ciudadana tamaulipeca, o bien, que esté en tránsito por nuestro estado. En ese sentido, te puedo compartir que el trabajo que hacemos desde la óptica sustantiva es sumamente importante, porque de eso depende que nosotros podamos emitir, después de una integración y una investigación exhaustiva, alguna recomendación en contra de alguna autoridad.





¿Cuál es la importancia de trabajar en conjunto las autoridades en favor de la mujer?

A través de nuestras redes sociales siempre están funcionado en donde aparecemos como Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Nos llegan muchísimas solicitudes a través de forma privada; hay situaciones en donde ha habido alguna denuncia en donde nosotros tenemos que activar todo un protocolo para todas las autoridades que tienen que estar trabajando de forma colaborativa, de forma institucional, y es así que hemos podido salvar a muchísimas mujeres que se encuentran en situaciones de violencia que, lamentablemente, las estadísticas siempre nos ponen en un grupo bastante vulnerable, nos siguen desapareciendo, seguimos sufriendo abusos sexuales y todo tipo de violaciones a nuestros derechos humanos; entonces, en la Comisión hacemos el trabajo de prevención, pero también defensa de los derechos.





¿Se aplican las leyes a favor de la mujer?

Creo que en todo México tenemos un marco jurídico muy rico, no solamente las leyes a favor de las mujeres, sino también a favor de niños, niñas y adolescentes, de los grupos prioritarios, personas con discapacidad, personas que se encuentran privadas de su libertad, temas de educación; sin embargo, yo creo que existen, desde mi óptica muy particular y como defensora de derechos humanos, creo que hay un cuello de botella al momento de la aplicación de estas leyes, y es por eso que hay estas vulneraciones a los derechos humanos, entonces, creo firmemente, también, en que los servidores y las servidoras públicas tendrían que estar capacitados y estar profesionalizándose en el área en la que le corresponda estar, porque también considero que el primer acto de corrupción que puede hacer un servidor público es aceptar un cargo para el cual no está preparado o no tiene perfil definido, porque esto es así, a lo mejor se escucha crudo o muy duro decirlo, pero es la realidad de las cosas. Es necesario tener todas las herramientas y profesionalizarse para poder servir a la ciudadanía.





En el tema de feminicidios, ¿cómo siguen las estadísticas?

Nosotros no somos una entidad que pueda judicializar, para eso están las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Mujer, sin embargo, nosotros tenemos estadísticamente contabilizado que en el 2023, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional, terminamos el año o cerramos el año con 17 feminicidios en la entidad; en lo que va del 2024 no se ha registrado algún feminicidio que esté estadísticamente contabilizado. Sabemos que también para el tema de este delito a veces las autoridades encargadas, los ministerios públicos, las unidades de investigación lo pueden configurar desde otra óptica; entonces, lo que para algunos ciudadanos o para nosotros pudiera parecer un feminicidio, a lo mejor para el ministerio público lo califica y encuadra desde otra óptica y desde otra perspectiva.

Los niños, niñas y adolescentes como víctimas colaterales de los feminicidios.

Sin embargo, creo que más allá de las estadísticas, tendríamos que pensar qué pasa cada que sucede un feminicidio. Hay las víctimas

directas, que en este caso son a quienes privan de su vida, pero también existen las víctimas indirectas, hay muchísimos niños huérfanos víctimas de feminicidio, todos esos niños, niñas y adolescentes que se quedan en la orfandad porque mataron a su mamá y a veces este tema no se visibiliza; creo que esto es sumamente importante, el que podamos hablar de forma clara y precisa sin tenerle miedo a tocar estos puntos medulares,

porque es la única manera en que todos podamos hacer lo que nos corresponda para poder tener un Tamaulipas mejor y un México mejor.





¿Es importante la sensibilización de la sociedad en temas de la mujer y sus derechos?

Fíjate, mucha gente no cree en el movimiento feminista, en el movimiento que genera este 8 de Marzo y yo creo, desde mi punto de vista particular, que tendríamos que reconocernos como feministas, porque es reconocer las luchas que han hecho nuestros ancestros para el pleno reconocimiento de los derechos que hoy gozamos, que gracias a eso yo puedo ser titular de un organismo tan importante como lo es la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, que por primera vez en 30 años es precedido por una mujer. Pasaron más de 70 años para que pudiéramos tener candidatas mujeres a la presidencia de la República, después de que en 1953 se reconociera el sufragio universal de la mujer, es decir, que pudiéramos salir a votar y que se nos diera la calidad de poder elegir y ser elegidas, ver la importancia de esta lucha, de esta marea morada, le llamamos así, y que estamos muy contentas de que podemos participar con los colectivos feministas en estas marchas que están programadas para el viernes 8 de marzo.





Bajo su perspectiva como mujer, ¿qué cree que nos falta?

Nos falta una verdadera sororidad, que no es otra cosa que la hermandad entre nosotras las mujeres; a veces pareciera que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, creo que debemos de caminar todas juntas para poder ir rompiendo estas brechas, rompiendo estos techos de cristal. Sin duda, hemos tenido avances significativos, es cierto, pero que la lucha sigue, tan es así, que tenemos que unirnos todas y todos para que haya una verdadera igualdad de género y que podamos tener un mundo más parejo.