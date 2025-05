Mi visión es la de un juez cercano: Marlon Lerma Charles

Para Marlon Lerma Charles lo que busca y espera el pueblo es que sus jueces sean sensibles y empáticos con el clamor de justicia, que estén bien preparados porque es un trabajo importante.

En visita de cortesía al periódico El Mañana de Reynosa, el candidato a juez de Distrito en materia Mixta de Tamaulipas detalló lo que la gente pide y espera de los representantes del Poder Judicial.

"A diferencia de cualquier otro cargo de elección popular, aquí se demanda que seamos los mejores, los más estudiados, los más preparados, con más experiencia", señaló tras su visita a esta frontera.

"El compromiso es muy claro: es, más bien, ofrecer una visión de lo que nosotros tenemos como impartición de justicia. Mi visión es la de un juez cercano", reiteró.

Lerma Charles explicó que cuando las partes involucradas en un caso buscan hablar con los jueces, no son atendidas. "Es una realidad que, prácticamente, ya se había normalizado. Entonces, la visión que yo ofrezco es una visión humana, empática, cercana, transparente y, sobre todo, un compromiso inquebrantable, que es el de la justicia y la dignidad humana", expresó.

"Otro compromiso es que ganando estas elecciones yo no me voy a sentar en el escritorio con la puerta cerrada de mi tribunal; seguiré informando, seguiré activo en redes sociales, seguiré activo en estos foros, si nos siguen permitiendo estos espacios para, ahora, desde este lado, dar esta transparencia que tanto se ha pedido", indicó.

El abogado de profesión, con doctorado en Derecho, también consideró importante que los ciudadanos conozcan la trayectoria de los candidatos a los distintos puestos de elección para este 1 de junio.

"Yo los invito a que este primero de junio salgan a votar. No tengamos esta idea que nos lleva al abstencionismo, hay que salir a votar.

He notado mucho interés, sinceramente, de muchas personas y, sobre todo, en estos últimos días. Yo he visitado ya muchos municipios, muchos lugares y he compartido bastante tiempo con todas y todos y, últimamente, yo he notado que hay interés, principalmente, en la forma de votar", afirmó Marlon Lerma Charles.









Mayor transparencia

El candidato a juez de Distrito en materia Mixta en Tamaulipas manifestó que ha escuchado desde el inicio que sí hay esta falta de transparencia, falta de sensibilidad del Poder Judicial Federal, que es lo que principalmente ha convertido la demanda social en, más bien, una exigencia de que los jueces sean accesibles, que sean transparentes y que no haya corrupción, sobre todo.

"Muchos comentan que esperan que ya cambien las cosas, que, efectivamente, se realice esta transformación, que es lo que se ha estado promocionando, que se ha estado diciendo", añadió.

Y, al menos de mi parte, precisa, "Pues yo creo que podrán esperar un futuro juez, si es que nos favorece la elección, que verdaderamente tenga esta cercanía que tanto demanda la sociedad.

Eso es por un lado, y por el otro, pues, buscan saber un poco más sobre cómo se va a votar y cuál es la diferencia de los cargos, que es, hasta la fecha, algo que no ha quedado muy bien definido", dijo.

El próximo 1 de junio vamos a tener en nuestras manos 10 boletas, seis de las cuales serán cargos del Poder Judicial de la Federación y cuatro de ellas de jueces y magistrados del Poder Judicial del estado de Tamaulipas.

"Los jueces de Distrito, que es el cargo al que yo me postulo y que será la boleta amarilla que tendremos en nuestras manos, son jueces, principalmente, dedicados a la labor constitucional. Ellos analizan las violaciones a los derechos humanos de las personas. Entonces, hay una nota muy particular que los jueces de Distrito, principalmente, analizan juicios contra autoridades. Ahí es tú y yo nos peleamos contra la autoridad, a diferencia de los jueces locales que resuelven juicios entre particulares", explicó el candidato a juez de Distrito.

Para votar por él

"De esta manera, en la boleta color amarilla, que es la que me corresponde para jueces y juezas de Distrito, me encontrarán, precisamente, en la columna derecha, que es de varones con el número 21. Es importante resaltar algo muy relevante: los jueces de Distrito Mixto, que es para el cargo al que me postulo, ven, principalmente, el juicio de amparo, que es un juicio constitucional de protección de derechos humanos y es un abanico amplísimo de tipos de juicios que se pueden llevar a cabo.

Van a encontrar mi nombre, y al lado izquierdo dice Mixto y el color lila. Entonces, van a encontrar varios candidatos de color lila, que es cargo Mixto; de igual manera, arriba de la columna encontraremos un recuadro del mismo color, lila o morado. Ahí en ese recuadro anotarán mi número 21", reiteró.