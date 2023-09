Marco Gallegos Galván: ´Concibo la política al servicio de ciudadanos´

Marco Gallegos Galván es actualmente diputado local por el IV Distrito en Reynosa (Morena). Hace unos pocos años inició lo que denomina una carrera ascendente con metas fijas, en su compromiso por servir: ha sido regidor del Cabildo (2018-2021), transita hoy por la LXV Legislatura del Congreso del Estado y extiende el horizonte de su mirada al 2024.

Admite tener aspiraciones a la presidencia municipal, aunque también expresa no estar obsesionado con ese anhelo. Comparte con EL MAÑANA algunos de sus apuntes de trabajo y expresa que la política ha sido, en su personal caso, un medio por el cual tiene un constante acercamiento con los ciudadanos para servir y practicar la política como respuesta y no como barrera.

"Es muy importante tener el acercamiento con la ciudadanía en este momento de receso del Congreso, que no son vacaciones, por el contrario, es cuando más debemos estar trabajando y hacer que los ciudadanos se sientan representados y escuchados".

LA POLÍTICA COMO VÍA DE RESPUESTA

"Yo entiendo que la política es una vía por la cual, quienes tenemos la oportunidad de tener un cargo público, debemos trabajar y entregar resultados. Es importante que los ciudadanos conozcan a qué puertas ir a tocar y tener respuesta. Nosotros, por eso, mantenemos ese contacto en las colonias para ser un enlace, orientar y auxiliar a los ciudadanos", expresó.

Gallegos Galván reconoce que Reynosa es una ciudad muy grande con un dinamismo de desarrollo acelerado, en donde además de sus habitantes confluye un número de miles de migrantes en espera de cruzar a los Estados Unidos de América, pero que mientras aguardan ese cruce requieren de servicios y atención.

"Es un tema de justicia social. Si decidieron emigrar fue por una serie de factores, pero debemos mantener nuestro humanismo y empatía, tratarlos bien, como también nosotros como mexicanos desearíamos que trataran a nuestros connacionales en el exterior".

Participar en una agenda de eventos públicos de gobierno es parte de la agenda, pero a nosotros el Presidentes López Obrador siempre nos está recordando: "No olviden el contacto con los ciudadanos". Asistimos a los eventos, en donde es necesario y va como parte de nuestro quehacer legislativo, pero yo me siento muy cómodo y disfruto del contacto con los ciudadanos, el recibimiento y trato que nos dan. Hace poco una persona me decía que era la primera ocasión que dialogaba con un legislador, y qué bueno, pero qué malo también, pues es nuestra obligación estar cerca de los representados.

EL ORIGEN DE MI PARTICIPACIÓN

"Soy Ingeniero Industrial y de Sistemas, tengo una maestría; provengo de una familia en donde mi padre, obrero de profesión, y lo digo con mucho orgullo, nos dio educación y valores que aplicó en mi labor y profesión. La política llegó a mí por circunstancia de mi trabajo; fui invitado al proyecto de un amigo político y fue una transición de mi actividad empresarial.

Fui adentrando más en una política que sólo seguía como cualquiera, manteniéndome informado; siempre he seguido la trayectoria y lucha del Presidente López Obrador, aquel intento de desaforarlo como jefe de Gobierno en la Ciudad de Mexico (2005). Busqué la postulación a la diputación federal, pero hubo una asignación de género para dos mujeres, pero hubo una sugerencia para participar como diputado local y me inscribí; fuimos aprobados, iniciamos una campaña emotiva, me dio Covid, pero hubo campaña sin candidato y los reynosenses nos apoyaron y dieron el voto. Antes participé como regidor del Cabildo y el tener contacto y visitar las colonias me "ganchó" y hoy sólo sigo una serie de metas, cumplir con resultados y decirme: "He hecho esto, he cumplido, ¿qué es lo que sigue?

Interactuar con los ciudadanos te va atrayendo, yo tenía una visión personal, pero después empecé a pensar con más responsabilidad y compromiso y visualizo la política como un medio para servir a los ciudadanos, escuchando, dialogando y siendo incluyente".

QUIERO SER ALCALDE DE REYNOSA

Marco Gallegos admite tener aspiraciones de ser presidente municipal de Reynosa y expresa su firme decisión de participar, pero también es honesto consigo mismo y declara no estar obsesionado con este propósito.

"Hemos emprendido un diálogo y consulta amplia con varios sectores, recogemos el sentir y un pulso, en donde me queda claro que es un error pensar que un alcalde puede y sabe todo; creo que debemos incluir las expresiones e ideas. Yo no soy médico, no soy maestro y no podría opinar sin experiencia, por eso es importante que en Reynosa trabajemos todos por restituir una unidad y diálogo, en donde también los reynosenses sientan aprecio, arraigo y sentido de pertenencia a la ciudad.

Como legislador no he tenido inconveniente en rechazar lo que considero no es viable ni de beneficio a la ciudad, por eso aquello que va en contra del ideario de Morena o del Presidente López Obrador, subir impuestos, aplicar cobros, es decir, manifiesto lo que la ciudadanía defiende, cumplir nuestras obligaciones, pero también la autoridad debe tener un balance y no actuar siempre con fines recaudatorios".

CERCANÍA CON LOS REYNOSENSES

"Yo deseo escuchar a mis representados y los reynosenses, por eso estoy trabajando, visitando las colonias, informando de mi trabajo legislativo, tal vez por eso me ven hasta en ´la sopa´, pero es mi obligación, tengo una responsabilidad y nos debemos a los representados.

Mi compromiso es y será una permanente cercanía con la gente, porque estando cerca, atento y escuchando, es como juntos podremos resolver gran parte de nuestra compleja agenda de necesidades y problemáticas que enfrentamos en una ciudad como Reynosa.

Siempre estaré trabajando y aportando mi esfuerzo por el bien de nuestra ciudad".