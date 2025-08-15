Otorga el Gobierno Estatal actas de doble nacionalidad

De acuerdo al INEGI alrededor de 30 mil niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos, hijos de padres tamaulipecos, enfrentan dificultades para regularizar su nacionalidad mexicana, lo que les impide ejercer plenamente sus derechos en ambos países.

Para atender esta problemática, el Gobierno del Estado realiza entrega de actas de doble nacionalidad, como parte de un programa gratuito de regularización.

La mayor concentración de beneficiarios se registra en ciudades como Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Tampico, aunque el programa está abierto para todo el estado, la mayoría son de padres repatriados.

Juan José Rodríguez Alvarado, director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, comentó que este trámite binacional permite que los menores accedan a servicios y programas sociales, becas y oportunidades educativas en igualdad de condiciones.

"Una problemática que se viene dando en nuestro estado, que no estaba siendo atendida y tiene que ver con todas estas niñas, niños y adolescentes que nacieron en Estados Unidos, que son hijos de padres tamaulipecos, pero que se les complica regularizar su nacionalidad mexicana y por lo tanto no pueden ejercer sus derechos aquí en México, ni tampoco en Estados Unidos, porque la mayoría de los casos son hijos de padres repatriados, con este evento se habilitan todos sus derechos para que puedan continuar en igualdad de condiciones", dijo.

El trámite, que en la vía particular puede costar hasta 50 mil pesos, es cubierto totalmente por el gobierno estatal sin ningún costo para las familias.