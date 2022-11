Entre bancos te veas...

La abuelita tiene 89 años desde abril no podía cobrar su pensión por viudez.

En ambulancia y como parte de la última alternativa a la que recurrieron sus familiares, luego de que fueran rechazadas varias actas, permisos, cartas poder y actas públicas validadas por notarios.

Minutos antes de las 9:00 horas, en camilla estaba formada afuera del banco, pero su ingresó ocurrió hasta 20 minutos después, ya que las puertas no se abrieron a la hora acordada.

"La que viene es mi abuelita, la señora Dolores Gómez Reyna, ella es pensionada, pero desde abril se le venció su tarjeta, quisimos hacer el trámite nosotros como familia pero no se permitió, nos pidieron actas, permisos, cartas poder con notario, todo se trajo y aún así nos daban más trabas, por eso llegó en camilla, desafortunadamente aún así la dejaron afuera esperando, aún cuando nos dijeron que la atenderían sin hacer fila", comento su nieta Yulissa Plata.

Nos pidieron actas, permisos, cartas poder con notario, todo se trajo y aún así nos daban más trabas, por eso llegó en camilla, desafortunadamente aún así la dejaron afuera esperando´´. Yulissa Plata, Nieta de Dolores.

Para que la señora Dolores estuviera con un estado de salud optimo mientras esperaba, fue necesario volverla a subir a la ambulancia, y luego cuando las puertas de la sucursal se abrieron volvió a bajar.

Desde abril no cobraba su pensión, y además de la molestia por el trámite pendiente, se sumaron los gastos de notario, solicitud de documentos oficiales, así como de movilidad que la familia efectuó por al menos seis meses.

"El personal de la sucursal nos dijo que todo es por requisitos desde el corporativo de Ciudad de México, la familia ha gastado mucho en todos los trámites que nos han pedido pero no se resolvió, no queríamos llegar a traerla en ambulancia porque ella se lastima, pero ya no encontramos la forma, y sabemos que lo que estamos pasando nosotros es la realidad de otras personas".