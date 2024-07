Crean oso de peluche para enseñar braille

Tapne Alexandra Basurto Román y Estrella Analí Mora Reyes, estudiantes del 2A de Logística del turno Matutino del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS) 71 buscan dejar huella con el proyecto Braille Care.

En una entrevista se dio a conocer el proyecto busca mejorar brindar apoyo a los niños con discapacidad visual a través de un oso de peluche llamado Braulio.

Alexandra y Estrella explicaron que el origen de Braille Care se encuentra en la necesidad de apoyar a sus compañeros con discapacidad visual, especialmente a Tadeo, quien compartió con ellas las dificultades que enfrentó durante su niñez.

"Nos dimos cuenta de que la principal dificultad de Tadeo se presentaba en la niñez, imaginemos no tener el sentido de la visión y enfrentando esto siendo niños en una sociedad que no siempre es sensible", comentó Alexandra.

El proyecto inicialmente consistía en un tablero con botones para realizar las combinaciones de las letras en braille, sin embargo, al pensar en la comodidad y el confort de los niños, decidieron integrarlo en un oso de peluche.

"Un muñeco de peluche aporta confort y comodidad, tanto a niños como a adultos", explicó Estrella, citando investigaciones de la Universidad de Ámsterdam.

Braulio, el oso de peluche, está equipado con un tablero que, al presionar las combinaciones correctas, reproduce la letra correspondiente en braille, que permite a los niños aprender y adaptarse al sistema braille de manera lúdica y efectiva.

"Nos sentimos tan emocionadas y orgullosas de que Braulio pueda hacer un cambio en la sociedad", expresaron las jóvenes.

El proyecto Braille Care no solo ha sido bien recibido a nivel escolar, sino que también ha ganado reconocimiento en competiciones estatales y nacionales, además ganaron el primer lugar a nivel estatal y el quinto lugar a nivel nacional en el concurso de prototipos en Veracruz y ahora, se preparan para competir y llevar Braulio a Latinoamérica.

Braulio está diseñado no solo para niños en edad preescolar, sino para cualquier persona que desee aprender braille.

"Queremos que Braulio se implemente en la realidad y no solo se quede en un proyecto escolar", afirmó Alexandra.

Las jóvenes destacaron la importancia de que este tipo de prototipos se desarrollen y se implementen en la vida real, consideran necesario que haya más alternativas de aprendizaje para los niños con discapacidad visual, incluso sueñan con que un día el oso esté en anaqueles de centros comerciales.

"Sería bonito un mundo donde no solo se regalen juguetes, sino juguetes con propósito", señalaron.

Con Braulio, Tapne y Estrella no solo buscan ganar concursos, sino hacer una diferencia real en la vida de las personas.

Este innovador proyecto subraya la importancia de la educación inclusiva y el potencial de los jóvenes para crear soluciones significativas para desafíos sociales.

Braulio, el oso de peluche, es un ejemplo inspirador de cómo una simple idea puede generar un impacto profundo y duradero en la sociedad.