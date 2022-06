Electores estrenan urnas electrónicas

La participación digital inició antes de las 8:30 horas, tres horas antes de que fueran instaladas el 100 por ciento de las urnas habituales.

Las 10 urnas se dividieron en dos grupos de cinco; en la escuela primaria Nueva Creación del Fraccionamiento Caracoles y en el plantel Felipe de la Garza, en la colonia Nuevo México. "Los que enfrentaron más problemas para usar las urnas fueron algunos adultos mayores, ya que no comprendían cómo funcionaban, sabemos que es un método nuevo para todos, por eso se tuvieron capacitaciones que nos permitieron asesorarlos". declaró Juvencio Lucas, presidente de mesa directiva de la colonia Nuevo México,

La aceptación...

De acuerdo a las autoridades electorales, la cantidad de personas que se reportó como adscrita a las urnas electrónicas asciende a más de 6 mil, por ello, en las escuelas donde fueron instaladas, se dividieron con base a los apellidos la cantidad de electores.

Entrevistados por EL MAÑANA, los usuarios a favor declararon: "Me parece que es una buena manera de ahorrar tiempo, no me tardé ni un minuto, el detalle está en que yo no sabía que iba a ser digital y me quedé sorprendida", "Considero que es una estrategia más confiable para nosotros los ciudadanos, porque así no hay manipulación de la boleta".

Mientras que las opciones contrarias, indicaban: "No consideraron que hay muchas personas que tienen poca aceptación con la tecnología y que se tardaban mucho, debieron implementarlo pero como opción", "Había visto que íbamos a poder votar en pantallas, pero finalmente salió la misma porque se imprimen boletas y se meten en las urnas, así que no se dónde está el cuidado al ambiente.

Sólo un incidente...

Al cierre de la jornada, los distritos electorales 02 y 09 del Instituto Nacional Electoral (INE) de Reynosa reportaron solo un incidente en una de las urnas electrónicas, ubicada en el Fraccionamiento Los Caracoles.

El vocal ejecutivo, César Alcántara Avila, señaló al respecto: "Solo tuvimos un pequeño contratiempo con un ticket que no se imprimió, probablemente fue una falla en el regulador de corriente que se solucionó apagando y prendiendo el equipo, los tickets que no habían sido se recuperaron, sin problema".

