El IMSS dará servicio de urgencias durante asueto

Durante este periodo vacacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, brindará atención médica los días jueves y viernes de asueto solo en el servicio de urgencias en las diferentes unidades que tiene el Instituto en la entidad, a derechohabientes y población en general.

En este sentido, el coordinador de prevención y atención a la salud del IMSS Tamaulipas, doctor Epigmenio Reguera Galindo, informó que en la llamada Semana Mayor el Instituto de salud trabajará de forma habitual, con excepción de los días jueves 14 y viernes 15 de abril; "solo se laborará en las áreas de urgencias y hospitalización", precisó el especialista del IMSS.

Dio a conocer que la institución cuenta con ocho hospitales en Tamaulipas y uno en la zona norte de Veracruz, HGZ No. 1 en ciudad Victoria, HGZ No. 11 Nuevo Laredo, HGZ No. 15 y HGR No. 270 de Reynosa, HGZ No. 13 Matamoros, HGSZ No. 17 Miguel Alemán, HGZ No. 3 Mante, HGR No. 6 Madero, y el HGSZ No. 7, del municipio de Pánuco, Veracruz se otorgará la atención requerida por los derechohabientes.

Se cuenta además con algunas Unidades de Medicina Familiar (UMF) que brindan atención médica continua y que otorgarán en caso de requerirlo, atención a los vacacionistas durante los días santos.

Dichas unidades están ubicadas en Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Mante, Tampico, Altamira y Madero.

En el mismo sentido, los hospitales del programa IMSS-BIENESTAR atenderán solo en el servicio de urgencias a población abierta en las unidades ubicadas en los municipios de Tula, Hidalgo, San Carlos y Soto la Marina los días jueves y viernes.

El doctor Reguera Galindo finalizó dando a conocer que a partir del lunes 19 de abril se laborará con normalidad en todas las áreas sin excepción, por lo que quienes requieran atención médica pueden acudir en horarios correspondientes a sus unidades médicas de adscripción.