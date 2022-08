Escala crisis por agua; Reynosa alarma por desabasto

El líquido, aunque todavía no se escasea en Reynosa, sí hay conflictos con la distribución, debido a las fallas en la infraestructura de la Comapa.

El Mañana / Staff .- La situación de escasez y diversos problemas de abastecimiento de agua que enfrenta, principalmente la región noreste del país, es una consecuencia de la falta de interés de las autoridades municipales, estatales y federales para generar planes de acción, ante las advertencias del cambio climático.

Lo anterior indicó Guillermo Acebo Salman, presidente en Reynosa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Reynosa.

"El cambio climático es una realidad, nos lo dijeron hace 30 años, y muchos pensaron que era de científicos locos; no hicieron caso, pero ya vemos la realidad, que no llueve como antes, que no hay abastecimiento en las presas ni canales y que alrededor del 60 por ciento del país atraviesa por problemas de agua".

SITUACIÓN EN FRONTERA

Esta frontera está dentro del cinturón de alarma por la escasez del vital líquido, y aunque los ciudadanos no han enfrentado cortes relacionados, sí lo han hecho por conflictos en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), además de reflejar poca presión o de mala calidad.

Por lo que Salman Acebo consideró necesario actuar a través de proyectos hídricos.

"El agua necesita inversiones continuas, sin que alcaldes, gobernadores o presidentes luego desprestigien los proyectos de otros. Dentro del sector empresarial hay preocupación por el tema, ya que el agua es vital; para nosotros, por ejemplo, en la construcción es toda una cadena, desde la producción de material, los costos, la edificación".

El cambio climático, refirió, genera también contrastes de climas, inundaciones en algunas zonas y sequías, en otras; por ello la CMIC considera necesario que los proyectos de inversión analicen de qué forma se puede aprovechar el agua donde hay abundancia.

"No tenemos una varita mágica que nos solucione a la brevedad el problema, pero sí hay muchos expertos que pueden trabajar; aquí en la ciudad se puede iniciar con lo básico, mejorar la atención a fugas de agua, controlar los niveles de consumo entre la población, que se promueva el ahorro. Nuevo León ahorita está gestionando diversas redes, incluso se habló de llevarse agua de Tamaulipas, pero no, es una situación que debe conciliarse desde lo federal a los estados".

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el monitor de sequía en México la zona fronteriza de Tamaulipas aparece con condiciones de contraste en torno a la sequía, que van desde un panorama moderado, severo, extremo y excepcional; aunque parte del territorio correspondiente a Reynosa y Río Bravo forma parte del área "sin sequía".