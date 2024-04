Hasta el año 2052 habrá otro eclipse

Hasta el 2052 se podrá ver otro eclipse solar como el que se presentará este próximo lunes 8 de abril, pero expertos piden que se hagan con todas las medidas necesarias para cuidar de la salud visual.

José Luis Reyna Vázquez, miembro de la Sociedad Astronómica de Tamaulipas (SAT), comentó que el último eclipse total en México fue en el 1991 y ya han pasado 30 años, y el próximo se va a presenciar en nuestro país hasta el 2052.

"Faltan otros 30 añitos más o menos, por eso es que ahorita es muy importante y está sonando tanto. El año pasado hubo un eclipse, pero fue un eclipse anular, pero en la región sólo fue parcial y en esta ocasión, aquí en Reynosa, será un eclipse parcial o hay que viajar o transportarte a la zona de umbra, así se llama, que es donde va a verse el oscurecimiento, se va a tapar totalmente el sol", dijo.

La agrupación el año pasado convocó al Parque Cultural para ver el eclipse, pero en este 2024 la gran mayoría se va a trasladar a Torreón, donde se va a poder apreciar mejor y con mayor duración -de un poco más de 4 minutos el oscurecimiento total del Sol-, además hacen pláticas y talleres, así como otras actividades.

"Vamos a documentar, vamos a tomar fotografías, vamos a hacer videos, alguna transmisión en vivo, como quiera para que las personas que nos siguen también puedan tener algo de esta información", recalcó.

El integrante de la Sociedad Astronómica de Tamaulipas recalcó que es importante que los ciudadanos vean el eclipse cuidando su salud visual y no exponiéndose. "No me voy a cansar de repetir las medidas de seguridad, de recomendaciones: no veas directamente, hay muchas creencias de con qué puedes ver el eclipse; desde hace mucho tiempo se dice con una radiografía lo puedes observar, no es cierto, ésa es una creencia que no sabemos de dónde viene, pero unas radiografías no te van a proteger absolutamente de nada; verlo con discos compactos y los lentes de sol tampoco", dijo.

De la misma forma ver el eclipse con un reflejo del agua tampoco, por lo que se debe tener mucho cuidado, ya que la única manera de poder observar el eclipse de forma segura es a través de los filtros especiales o con los métodos de proyección o alguna transmisión en vivo.

Explicó que muchas veces pasa que la persona dice "Lo veré un poco", pero a la larga se generan problemas de salud en la vista.

"El no seguir las recomendaciones puede afectarte, muchos van a decir ´es que yo lo vi y no pasó nada´, cuando lo veas algún instante no vas a notarlo directamente, pero a largo plazo a lo mejor vas a empezar ya después de unos años a verte afectado; la recomendación es no lo estés viendo durante largos periodos, porque te puede dañar los rayos ultravioleta; tú no lo sientes ni los puedes ver ni los puedes sentir, pero son los que realmente están afectando y te pueden dañar la córnea, igual la piel", expresó

Detalla que si no se tuvo acceso a los filtros especiales, las familias pueden utilizar algunos métodos de proyección, como la caja oscura que se puede buscar en internet y hay tutoriales muy sencillos en 20 minutos.

"Las recomendaciones, la principal es nunca voltear a ver el eclipse de forma directa porque puedes dañar los ojos, puede quemarte la retina, te pueden quedar manchitas ya de por vida, entonces es algo que muchos, por la curiosidad, tratan de hacerlo. Las medidas adecuadas para poder observar el eclipse solar es necesario, siempre, poder verlo a través de un filtro especial y es un filtro que cumple ciertas normas ISO que te van a proteger de la radiación ultravioleta, de los rayos infrarrojos y va a cubrir gran parte de la luz visible", dijo.

Hasta el 2052 se podrá ver otro eclipse solar como el que se presentará este próximo lunes 8 de abril, informó la Sociedad Astronómica de Tamaulipas.