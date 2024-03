Vive en carne propia el sufrimiento de Jesús

Domingo San Juan Pérez, de 32 años, se preparó durante un mes para poder representar el papel de Jesús de Nazaret, con mucha fe y con el apoyo de su familia.

"Es algo muy maravilloso y muy importante para nosotros, que mi familia San Juan Delgado le agradecemos mucho a Dios que nos haya elegido como familia y que nos diera la oportunidad de vivir este hermoso momento. Fue un ensayo que llevó semanas, casi un mes completo; tratamos de concentrarnos en lo que fue este periodo, un mes para poder seguir adelante y que todo esto fuera por obra del Señor, se lo dejamos en sus manos", dijo.

El joven señaló que para él y su familia fue una experiencia inigualable vivir las humillaciones y el sufrimiento de Jesús.

"Espiritualmente, nada más me empujé mucho en lo que es mi familia y tratar de que mi parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe, se sintiera confortante con el desempeño que yo quería dar y tratar de que todo saliera muy bien para representar a nuestra iglesia. Me siento bien contento porque esto no todo el tiempo lo vives", expresó.

Domingo portaba peluca y barba postizas, no parecía de su edad, pero desempeñó muy bien su papel, apoyado siempre de las oraciones, además hizo ejercicio.

"Las oraciones, las meditaciones, la oración, ante todo la oración, para que Nuestro Señor nos llene

del Espíritu Santo, que nos dé un corazón de humildad y la oración, ante todo eso, las oraciones y los rosarios, todo ese tipo de cosas maravillosas dan efecto y son muy bonitas".

Y finalizó: "Sentí la misericordia de Nuestro Señor, el dolor de Él, lo que sufrió al momento de estar, pues, en la flagelación; gracias a Él pues estamos aquí con bien en nuestra tierra. Fue un dolor muy hermoso que sentí en mi corazón y una gran bendición".