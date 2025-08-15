Invitan a celebración del Día Nacional del Cine Mexicano

Invitan a las familias a celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano, con una programación especial que reúne 18 producciones entre cortometrajes y largometrajes, con entrada libre para el público.

Del 22 al 26 de agosto, el Parque Cultural Reynosa, ofrecerá funciones a las 18:30 horas en el Salón Audiovisual.

La cartelera incluye obras que exploran las voces, paisajes e historias que forman parte de la identidad mexicana.

Entre los títulos programados se encuentran Linaje o la desaparición de los Reyes, Zapata: la tierra es de quien la compra, TbaJudh, Corazón de Mezquite, Un día sin mexicanos, Patrona, Río de Sapos, Huachinango Rojo y Negra, entre otros.

Cada día se ofrecerá un cortometraje y un largometraje diferentes, con temáticas que van desde la memoria histórica y la cultura indígena, hasta reflexiones sobre migración, tradiciones y problemáticas sociales.

La propuesta busca acercar a la comunidad a producciones que difícilmente se encuentran en el circuito comercial.

El evento forma parte de una iniciativa nacional coordinada por la Secretaría de Cultura y el Instituto Mexicano de Cinematografía, en colaboración con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, así como la Cineteca Nacional.

Con esta programación, el Parque Cultural Reynosa se suma a las sedes que, en todo el país, celebran la riqueza y diversidad del cine nacional