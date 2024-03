Alertan por dietas en redes sociales

Evitar dietas de las redes sociales que prometen bajar de peso rápido y cuidar la salud es clave para prevenir enfermedades cronicodegenerativas; la clave es corregir a tiempo y prevenir.

Claudia Munguía Cisneros, licenciada en Nutrición y master en Salud Pública, dijo en el programa Conversando Con, que una mala alimentación va a traer muchas enfermedades simplemente el sobrepeso. El tener grasa abdominal ya predispone a tener problemas de corazón, como infartos, problemas de hígado graso, más riesgo de diabetes, entre otras.

¿Qué ganamos al bajar de peso?

"Por cada kilo que bajamos disminuye un 16% el riesgo de tener diabetes; también sabemos que por cada kilo extra es como si fueran 5 kg para la columna; entonces, si nosotros queremos cuidar nuestra estructura ósea, tener la movilidad normal de una persona, estar ágil, calidad de vida, pues sí es importante el cuidar el peso".

"Ahora sabemos que todos los problemas de sobrepeso y obesidad pues no nada más afecta nuestra salud, sino también la salud mental; cuando tenemos sobrepeso muchas personas, no todas, pero el sobrepeso también nos aumenta problemas de depresión, baja autoestima".

¿Cómo podemos cambiar estos malos hábitos?

"Pues los pretextos nunca se acaban y el que duda y posterga de las cosas que dice, que quiere, es porque realmente no las quiere; las personas que realmente quieren bajar de peso, que ya toman la decisión, no necesitan un año nuevo, no necesitan a veces un lunes, simplemente toman la decisión y empiezan a cambiar totalmente sus hábitos ¿por qué? porque esa persona ya hizo conciencia, la importancia de lo que es su alimentación, está motivada y se concentra".

¿Cómo debo empezar, qué debo hacer?

"Primero es hacerlo de la manera correcta. Primero me voy a hacer mis análisis para ver cómo está mi salud; no es primero voy a bajarle tantito a la comida para que no me vaya a salir alta la glucosa, ya es engañarse uno mismo, o muchas personas que dicen ´bueno, voy a bajar primero antes de ir al gym´, primero ver cómo está mi glucosa, colesterol, triglicéridos, porque así voy a saber qué problema; no voy a copiar la dieta de la vecina, de mi amiga, no la voy a bajar de Internet, lo ideal es ir con un especialista que personalice un menú.

Las redes sociales, las tendencias de las dietas de moda, pues claro que nos pueden confundir; nos ponen unos videos muy bien editados con mucha mercadotecnia, nos ponen a un artista, a veces nos ponen una persona con un supercuerpo y, como si fuera magia, luego no quieren saber nada de dietas en muchos años porque se sienten mal, porque andan con la glucosa baja, el dolor de cabeza.

Hay que buscar siempre el balance, eso nos va a ayudar a que no sientan tanto los cambios en los niveles de glucosa".

Decimos que las dietas son caras, que no tenemos acceso para comprarlas

"Es importante preguntarle al paciente si siempre se acostumbra a estos alimentos o no, o si es posible, por ejemplo, que los incluya dentro de su menú; por lo general, el paciente me dice ´esta semana tengo nopales, tengo pollo, tengo manzana, tengo esto en el refrigerador´ y entonces, con base a eso se puede hacer un menú".

"Otros pacientes dicen ´no he comprado nada porque estoy esperando a que me diga cuál es la lista de mandado´, también es válido, pero siempre tener esa comunicación".