Día del Albañil: Rinden homenaje a la Santa Cruz

Soportan calor, el frío, cargando ladrillos, hacen mezcla, ponen cimientos; son los albañiles quienes han construido Reynosa a lo largo de los años.

En medio del olor a pollo asado, refrescos, camaradería, entre risas, albañiles celebraron el Día de la Santa Cruz en la colonia San Ricardo.

Guadalupe Villegas Cano, albañil desde hace alrededor de 25 años, señala que la necesidad lo obligó a trabajar este oficio, que a lo largo de los años ha reforzado y le ha dado experiencia; ahora es albañil encargado de la cuadrilla de los trabajadores de la obra, en la que actualmente laboran.

"Un día muy bonito, porque los festejamos en grande, todos los días los festeja uno, pero este día más. Como nos reunimos todos los compañeros, hay veces un día pesado y un día menos, y así te la vas llevando", dijo.

Las altas temperaturas que se están presentando en la región hacen que el trabajo sea más pesado para ellos, pero no se "rajan".

"Con el calor sentimos más la deshidratación y el frío, pues como quiera,

si hace mucho frío, pues no sales, porque está lloviendo; pero en calor, pues te agarra, y a veces aguantas y a veces no, y ahí nos vamos", expresó.

"Echarle ganas y para adelante todo, para que el patrón esté tranquilo con nosotros", dijo al finalizar la entrevista.

Muy amables continuaron con el festejo entre música, un olor rico a pollo asado y, sobre todo, entre compañerismo.

Los albañiles disfrutaron de la comida

Ruegan por protección

De acuerdo a la leyenda, colocar una cruz, adornada de flores, nace cuando una parte de la Cruz de Jesucristo quedó enterrada, y pobladores, albañiles y constructores, edificaron iglesias, y esa tradición llegó a México como un acto para pedir protección para los que se dedican a esta labor.

Sindicatos de albañiles, que forman parte de la Federación de Trabajadores de Reynosa, disfrutaron del festejo, discada, frijoles charros y refrescos. Ayer se les dio el mediodía a los trabajadores del ramo y la mayoría festejó con comida y un rato agradable.

"Como todos los años se celebra en cada una de las obras, en algunas obras que el patrón consiente este día, que sepan que son reconocidos como parte fundamental del progreso de Reynosa, porque realmente no hay viviendas si no están trabajadores de la construcción; no hay naves industriales si no es llevado a cabo por los mismos trabajadores; entonces, es una parte de reconocer lo que ellos aportan", dijo Salvador Portillo Martinez, secretario de organización de la Federación de Trabajadores de Reynosa.

La Santa Cruz es un símbolo para los albañiles, es protección en su trabajo, ya que algunas veces pueden caer o lastimarse mientras realizan su labor.

Una vez al año, los albañiles disfrutan su día en un ambiente relajado, sin preocuparse por poner el ladrillo o que quede bien el cimiento de una casa.