Reynosa

Celebrarán Día de la Juventud con rodada y carrera por la paz

Será el próximo 10 de agosto en el Gimnasio de la UAT
  • Por: Nubia Rivera
  • 09 / Agosto / 2025 -
Invitan en Reynosa a rodada y carrera por la paz y contra las adicciones.

En el marco de la celebración del Día de la Juventud, el Instituto Mexicano de la Juventud en coordinación con la Subsecretaría de Educación Media Superior, convocan a la comunidad de Reynosa a participar en la "Rodada y carrera por la paz y contra las adicciones", que se llevará a cabo este domingo 10 de agosto.

El evento iniciará a las 8:00 de la mañana en el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y concluirá en la calle Elías Piña, en la colonia Narciso Mendoza. 

El evento está dirigido a jóvenes y familias, quienes podrán participar corriendo, en bicicleta, patines o patineta, incluso se permitirá la presencia de mascotas.

La actividad busca fomentar la convivencia, el deporte y los valores de paz, así como generar conciencia sobre la prevención de adicciones. 

El evento es organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como el Gobierno de Tamaulipas.

Esta rodada combina ejercicio, recreación y mensajes positivos para los jóvenes, por lo que llaman a participar.


