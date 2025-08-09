Celebrarán Día de la Juventud con rodada y carrera por la paz

Celebrarán Día de la Juventud con rodada y carrera por la pazSerá el próximo 10 de agosto en el Gimnasio de la UAT
En el marco de la celebración del Día de la Juventud, el Instituto Mexicano de la Juventud en coordinación con la Subsecretaría de Educación Media Superior, convocan a la comunidad de Reynosa a participar en la "Rodada y carrera por la paz y contra las adicciones", que se llevará a cabo este domingo 10 de agosto.
El evento iniciará a las 8:00 de la mañana en el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y concluirá en la calle Elías Piña, en la colonia Narciso Mendoza.
El evento está dirigido a jóvenes y familias, quienes podrán participar corriendo, en bicicleta, patines o patineta, incluso se permitirá la presencia de mascotas.
La actividad busca fomentar la convivencia, el deporte y los valores de paz, así como generar conciencia sobre la prevención de adicciones.
El evento es organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como el Gobierno de Tamaulipas.
Esta rodada combina ejercicio, recreación y mensajes positivos para los jóvenes, por lo que llaman a participar.