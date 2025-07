Quebranta EU tratados de derechos humanos

M igrantes mexicanos que acuden a sus citas programadas ante autoridades migratorias en Estados Unidos están siendo detenidos de manera arbitraria, en acciones que constituyen violaciones a los derechos humanos.

Fortino López Balcázar, presidente de la Asociación Internacional de Derechos Humanos, denunció lo anterior y explicó que se ha documentado cómo agentes migratorios estadounidenses esperan a los connacionales antes o después de sus citas en oficinas de Migración para detenerlos, situación que, además de vulnerar la Constitución de ese país, representa una transgresión a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

"Hay una flagrante violación al debido proceso y ese debido proceso lo protege el derecho internacional, no solamente Estados Unidos; entonces, en esa situación estamos viendo que son actitudes de los agentes de Migración, arbitrarias, contrarias a los derechos humanos: es decir, que un connacional tiene el derecho, primero, de exigir al agente de Migración que lo libere en ese momento, porque si él muestra y lleva una cita, el agente de Migración tendría la obligación de atender esa petición del connacional", dijo.

Subrayó que existe presupuesto federal para proporcionar asistencia legal a los connacionales detenidos, cubrir fianzas y garantizar su libertad mientras se resuelve su situación migratoria.

"La recomendación es que siempre lleven a la mano un número de teléfono de un familiar, un número de teléfono de un abogado experto en migración para efecto de que vaya y lo asesore, vaya y lo defienda, y también en ese momento puede solicitar que sea contactado con el Consulado mexicano para que acuda el representante del mismo para que lo defienda ante el juez de Migración", recalcó.

El presidente de la Asociación Internacional de Derechos Humanos indicó que estas detenciones se realizan bajo una narrativa de criminalización de migrantes impulsada por las políticas de la actual administración en Estados Unidos.

"Todo eso va en contra de la Constitución, no es por cuestiones legales; por eso, cuando estos casos llegan ante un juez federal en Estados Unidos, prácticamente son liberados, o con el juez, incluso de Migración, todos los detenidos son liberados; pero si no llevan un abogado, ¿cómo son liberados? Ése ha sido el problema, todos los que han sido repatriados es porque no han tenido una defensa legal", destacó.

EL DATO

Llevar a la mano un número de teléfono de un familiar, de un abogado experto en Migración para efecto de que vaya y lo asesore. En ese mismo momento puede solicitar apoyo del Consulado mexicano para que acuda el representante y lo defiendan ante el juez de Migración.

REQUIEREN PROTECCIÓN

López Balcázar subrayó la necesidad de que el Estado mexicano proteja a sus ciudadanos en el extranjero, recordando que los migrantes contribuyen de manera significativa a la economía nacional a través de las remesas que envían a sus familias.

Aunque se han presentado algunas quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son pocas debido al temor y al desconocimiento de los migrantes sobre sus derechos y los mecanismos de protección disponibles; además, los Consulados mexicanos en Estados Unidos tienen la responsabilidad de atender de manera efectiva estas situaciones y pueden ser objeto de quejas en caso de omisión o negligencia en su actuar a fin de garantizar que cumplan con su obligación de proteger a los connacionales.