Detenido flujo migratorio en Reynosa

El Mañana/Staff.- "Luego de las políticas migratorias implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado mes de enero, el flujo migratorio hacia la frontera norte de México se ha visto prácticamente detenido", así lo dio a conocer el pastor Héctor Silva, director del refugio para migrantes Senda de Vida en Reynosa.

"Llegamos a atender hasta tres mil migrantes; actualmente sólo tenemos 180 familias en el albergue Senda de Vida I, y Senda de Vida II alberga alrededor de 60 familias; no tenemos ingreso de nuevas familias, aquí permanecen quienes no pueden retornar a su país de origen por situaciones de inseguridad", explicó Silva.

La eliminación de la aplicación CBP One, razón principal que el flujo migratorio esté detenido tras nuevas políticas de EE.UU. que permitía a los migrantes solicitar asilo de forma ordenada, "Fue algo muy triste, porque las familias venían con la ilusión de reencontrarse con sus seres queridos. Muchos de ellos siguen con ese dolor, con esa desesperación.

Algunos se quedaron aquí en la frontera, otros regresaron a la Ciudad de México o Monterrey. Fue algo muy triste y doloroso", agregó el pastor.

Según Silva, las familias que hoy permanecen en el refugio se encuentran en una situación económica precaria, sin posibilidad de pagar una renta o cubrir sus necesidades básicas. La mayoría son de nacionalidad hondureña y dependen del apoyo humanitario que brinda el albergue.

"Por lo pronto, estas familias están varadas en esta frontera. Hasta el momento no hay ningún procedimiento legal para cruzar hacia los Estados Unidos; por orden de las autoridades estadounidenses, no hay ningún movimiento hasta nuevo aviso. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación, pero esperamos que pronto haya alguna oportunidad para que estas familias puedan reencontrarse con sus seres queridos", concluyó Silva.