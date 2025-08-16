Avanza la entrega de despensas en colonias

La Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado (SEBIEN) en Reynosa continúa el día de hoy con la entrega de apoyos alimentarios en del operativo estatal, que se lleva a cabo de lunes a sábado esta vez abarcando una jornada laboral más extensa de lo usual.

La delegada Lizbeth Zamudio indicó que en esta fase se realizarian entregas en colonias como Humberto Valdez, Ramón Pérez, Lomas del Pedregal, Bugambilias, industria maquiladora, Benito Juárez y Arecas.

"Esta semana sí pretendemos avanzar bastantito para ver si concluimos la próxima, dependiendo de los camiones que nos envíen", comentó a inicios de semana al arrancar las entregas la delegada Lizbeth Zamudio, quien destacó que entre ayer y hoy se entregarían alrededor de 6 mil 500 paquetes alimentarios.

En total, el operativo contempla cumplir con la distribución de 16 mil apoyos alimentarios en la ciudad, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad posible de familias en situación de vulnerabilidad. La entrega se realiza de manera directa en los sectores programados, buscando garantizar que los paquetes lleguen a quienes realmente los necesitan y manteniendo un ritmo constante de reparto a lo largo de la semana.