Exigen cuentas claras a director en Primaria Villa Florida de Reynosa

El Mañana / Staff.- Continúan surgiendo conflictos en diferentes escuelas de nivel básico de la ciudad, principalmente por el mal manejo de los recursos económicos obtenidos a través de las cuotas escolares u otras actividades.

Esta vez fueron madres de familia de la Escuela Primaria "Serapio Cantú Barragán", en la colonia Villa Florida, quienes acusan al director del plantel de desfalcar las finanzas escolares que deberían ser manejadas por la sociedad de padres de familia, desviando un monto aproximado de 70 mil pesos.

Fue ante el cambio de la mesa directiva de la sociedad de padres de familia que se detectaron movimientos en la cuenta bancaria con retiros de 12, 28 y hasta 32 mil pesos, mismos que no fueron sustentados en los gastos presentados por parte del director.

La inconformidad de los padres y madres de familia detonó debido a que, ante la falta de suministro de agua potable, el plantel suspendió clases desde el pasado viernes, toda vez que por la "falta de recursos" no se han comprado las bombas necesarias para la instalación y funcionamiento de los tinacos.

"El director nos dijo que ya no se iban a suspender clases porque ya se iban a poner los tinacos que se compraron; ahí están los tinacos, y las pipas no nos dejan agua porque no están instalados", comentaron las madres de familia.

Es por ello que ante las necesidades que presenta la escuela, como falta de equipo de aires acondicionados y del recurso que debe ser manejado por parte de las sociedad de padres de familia, exigen a las autoridades atiendan la inconformidad, y al propio director del plantel a que regrese el dinero faltante, de lo contrario, se procederá penalmente.

"Necesitamos los tinacos, necesitamos las bombas de agua, necesitamos aires, Él quiere justificar este dinero con notas anteriores y notas pasadas; no lo vamos a permitir, solamente le estamos haciendo cuentas de julio a octubre", comentó una de las madres inconformes.

A decir de las inconformes, la constante falta en el suministro de agua potable ha generado, en diferentes ocasiones, la suspensión de las actividades, perdiendo, en total, hasta dos semanas de clases.

Cabe señalar que las madres de familia cuentan con un oficio elaborado por el jefe de sector 29 de nivel Primaria, en el que se da por enterado de los hechos y exhorta al director del plantel dar una respuesta puntual a las demandas de las inconformes.