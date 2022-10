Perdió sus piernas, pero desea trabajar

-No nos rinde, no es suficiente, siempre he trabajado, ayudaba a mi familia, hoy no puedo, quiero atenderme médicamente y trabajar, quiero trabajar, hacer algo, eso es todo-, revela al reportero de EL MAÑANA con voz emocionada y triste.

Asegura que su vida ha cambiado, ser un hombre que "ruleteaba" en su taxi, eso es ya imposible, su hijo mayor es quien ahora trabaja y ayuda a la familia, pero entre gastos médicos y tres niños en la escuela,son muchas necesidades qué cubrir.

Con ayuda oficial no cuenta y sólo desea acceder a una adecuada atención médica y emprender alguna actividad que le ayude a continuar siendo productivo y volver a ser el sostén de su familia y hogar. "Sólo quiero una oportunidad, que me ayuden a trabajar y ser útil", concluye.