´Disminuyen deportaciones por Tamaulipas´: congresista

El estado de Tamaulipas registra, actualmente, la repatriación de entre 100 y 120 personas migrantes diariamente por las tres principales ciudades fronterizas del estado: Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, cifras normales, incluso han disminuido, pese a las redadas que se han realizado en los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Todo lo que ha dicho tanto el presidente Trump, como algunos de su gabinete, la verdad no se ha llevado a cabo, es más lo que comentan que lo que realmente pasa". Sergio Ojeda Castillo Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos

"No ha cambiado, al contrario, ha disminuido ahora con el presidente Trump. Lo de las redadas fue impactante en los Ángeles, ha habido casos en Texas, en el sur de Texas, pero no ha afectado para que haya repatriados, pero sí, las instancias consulares de México, en Estados Unidos, están atentas para defender los derechos de nuestros connacionales", dijo Sergio Ojeda Castillo, diputado local, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Congreso del Estado.

En su visita a Reynosa, comentó que ante la inquietud de algunos connacionales y familias sobre posibles redadas y deportaciones masivas, pidió no caer en provocaciones.

"No caer en provocaciones, cabeza fría, todo lo que ha dicho tanto el presidente Trump, como algunos de su gabinete, la verdad no se ha llevado a cabo; es más, lo que comentan, que lo que realmente pasa, no alarmarnos y confiamos mucho en lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de su gabinete con los Estados Unidos, con el gabinete de Trump para que no llegue a mayores y sigamos con esta armonía de las dos ciudades que a los dos nos conviene", recalcó.

El legislador informó que los consulados de México en Estados Unidos están trabajando de manera activa para proteger los derechos de los migrantes.

"La Presidenta toma cartas en el asunto diario, estaremos siempre velando por los derechos humanos de los connacionales".

MÁS TENSIÓN

Es la cuarta semana con redadas.

Por las redadas contra los migrantes, varias ciudades del condado de Los Ángeles y sus alrededores han cancelado o pospuesto sus celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos, que se celebra el próximo viernes 4 de julio en Estados Unidos.