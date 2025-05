Caso de agresión escolar en Secundaria Núm. 74 de Reynosa

Una estudiante de la secundaria núm. 74 "Juan José Espinoza R." fue agredida por tres alumnas del mismo plantel el 6 de mayo, cuando se detuvo a comprar agua cerca de la entrada de la escuela. La madre de la menor, Verónica Sánchez, relata que su hija llegó a casa con rasguños en los brazos y golpes en el rostro, lo que le causó una abundante hemorragia nasal. Después de realizar los chequeos médicos correspondientes, la madre acudió al plantel educativo ubicado en la colonia Villa Dorada para solicitar respuesta y apoyo.

Sin embargo, la respuesta del director del plantel fue desalentadora. Según Verónica Sánchez, el director le dijo: "Que no me pueden ayudar en nada, en lo absoluto, que no les compete eso porque fue del portón para afuera; que del portón para afuera los alumnos pueden hacer lo que ellos quieran, que yo busque por mi lado acá por fuera, porque ellos no pueden hacerse responsables de nada. Yo le pedí que la deje entrar para que la niña pueda identificar a sus agresoras y me dijeron que no".

Lesiones visibles en los brazos de una joven que denunció haber sido agredida el pasado 6 de mayo afuera de secundaria técnica 74 ´Juan José Espinoza´.

Ante la falta de respuesta y apoyo, la madre de la menor agredida decidió acudir al Ministerio Público para levantar una denuncia correspondiente. Ahora, se encuentra esperando las siguientes indicaciones y planea regresar al plantel educativo junto con otros padres de familia para exigir una respuesta del director.

La madre hace un llamado a la comunidad para que cualquier persona que tenga información o evidencia sobre el incidente se ponga en contacto con ella. "Le pido ayuda a toda la gente, que si tienen alguna evidencia, algún video o alguien que haya visto algo que por favor me lo hagan saber; yo no voy a decir nombres, no voy a decir quién me dijo, no quiero exponer a nadie, pueden hacerlo por privado a mis redes sociales, las de mi negocio, ahí se encuentra también mi número, donde ustedes crean más conveniente. Si tienen alguna información se los agradeceré bastante", manifestó Verónica Sánchez.