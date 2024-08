Ubican colonias con más dengue en Reynosa

El Mañana / Staff.- En las colonias que más se han detectado casos positivos de dengue en Reynosa son las colonias Villa Florida, Torre Cantú y Rincón de las Flores.

Reynosa registra 273 casos sospechosos de dengue y 24 positivos, de los cuales 14 son del IMSS y 10 de la Secretaría de Salud.

"Se han hecho las acciones en tiempo y forma fumigando las áreas y haciendo las visitas domiciliarias y también casa por casa estamos repartiendo abate", dijo Iliana Villarreal Cantú, jefa de la Jurisdicción Sanitaria en Reynosa.

Actualmente, se tienen 427 ovitrampas instaladas en diferentes áreas de la ciudad, de la cual se toma un muestrario y si salen algunos positivos es donde se hacen las acciones más fuertes que en otros sectores.

Explicó que todos los centros de salud cuentan con bolsitas de abate y se han intensificando las acciones, repartiendo más de 3 mil bolsas en diferentes colonias.

"Anduvimos también por allá por Doroteo Arango, se repartieron 600 bolsitas, se les hacen las recomendaciones de si van a acumular agua le pueden echar abate; no es tóxico, entonces, no pasa nada, se les da la orientación para que se evite la acumulación del zancudo, ya que sabemos que se acumula en aguas limpias, no en sucias", dijo la titular de Salud en Reynosa.