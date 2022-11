Justifica el alcalde aumento catastral

"La industria maquiladora ha sido omisa a temas de recaudación, en pagos de predial, y de salarios que no alcanzan para comer". Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa

Su discurso lo basó en afirmar que durante años, la industria maquiladora ha sido omisa a temas de recaudación, en pagos de predial y de salarios "Que no alcanzan para comer", con un promedio de ocho mil pesos mensuales. "Era algo que hacía falta desde hace mucho tiempo, había muchos intereses, varias industrias estaban bloqueando para que no subieran el predial, iban, hablaban con gobernadores, diputados, no sé qué hacían con ellos, pero sorpresivamente nunca pasaba nada; ahorita, como ya está más difícil andar presionando gente, ya pasó la propuesta", refirió.

El aumento al predial para este sector de la industria y que también aplicará para los Parques Eólicos, surgió con varios cambios al dictamen original, y con el rechazo de tener un aumento para construcciones buenas y de lujo, aplicable para diversas colonias, hospitales y escuelas.

De acuerdo al programa municipal, lo que se recaude en el 2023 del impuesto predial debe verse reflejado en programas sociales y proyectos de infraestructura.

"Hemos tenido muchas compañías con tomas clandestinas, que no pagan saneamiento, recibos, y que venden el agua, cuando el único que debe hacerlo es la Comapa, queremos que se pague lo adecuado, lo justo, lo legal, aquí ni había justicia ni se seguía la ley, no significa que la industria sea mala, es necesaria para desarrollar un país, pero prácticamente nosotros estábamos subsidiando eso y también la federación".

Las investigaciones...

El municipe afirmó tener identificadas a las empresas maquiladoras que no pagan agua, o que han vendido el líquido, pero señaló que por temas legales, no puede revelar los nombres. "Se han hecho denuncias, hay un proceso legal que debe seguirse y espero que no se anden con tapujos de andarse amparando porque tienen abogados muy buenos que les pagan bastante pero ellos saben que estuvieron robando agua por 15 años y quien sabe cuántos más".

Peña Ortiz volvió a retomar el discurso de cambiar el principal giro económico de Reynosa, de la industria de la transformación a la del transporte, con un crecimiento ordenado y regulado con un plan municipal.

Esto al reconocer que se ha crecido "A lo menso", en los últimos 30 años.