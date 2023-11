Busca mejor calidad de vida en Reynosa | Segundo Informe legislativo de René Cantú Galván

El Mañana / Staff.- En su segundo informe legislativo, el diputado local por el PAN, Luis René Cantú, presentó 7 gestiones y 24 iniciativas que promovió y apoyó durante estos dos años de gestión, cada una de estas acciones refleja el compromiso para mejorar la calidad de vida de Reynosa, atendiendo las necesidades inmediatas de la comunidad y promoviendo el desarrollo sostenible a largo plazo.

GESTIONES

Entre las gestiones realizadas destacan los servicios de salud para la comunidad, realizando jornadas ciudadanas esenciales, como salud, odontología y productos de la canasta básica a precios accesibles; abastecimiento de agua, llevando pipas a diversas colonias de Reynosa y atendiendo las peticiones de la población ante el problema de falta del líquido en el municipio; acceso a medicamentos, fomento a la educación y el deporte.

Dentro de las iniciativas que el diputado promovió y apoyó se encuentran la mejor distribución de recursos, viendo por los 43 municipios del estado; también exigió una distribución más justa de los recursos federales para obras públicas en Tamaulipas; apoyó al sector rural promoviendo incentivos para pescadores, ganaderos y agricultores afectados por la sequía.

Brindó apoyo para el crecimiento turístico mediante la creación de un fondo para Pueblos Mágicos y mayor inversión en infraestructura carretera y apoyo a pequeñas empresas.

Cantú Galván rindió su Segundo Informe de Labores Legislativas ante militantes y simpatizantes del partido Acción Nacional, algunos invitados del Partido Revolucionario y del PRD, compañeros legisladores, así como el senador Ismael García Cabeza de Vaca, el senador Gerardo Peña e integrantes de la sociedad civil; estuvieron alrededor de 1000 personas que se dieron cita para escuchar su informe.

En el marco de su Segundo Informe, el diputado local reconoció la valentía de sus compañeras y compañeros diputados para enfrentar los grandes desafíos que han tenido en el Congreso del Estado.

¨Más allá de nuestras gestiones, que son fundamentales para la sociedad en Tamaulipas y de nuestra querida Reynosa, la valentía ante las ocurrencias a las cuales nos hemos enfrentado y las malas prácticas que hoy tiene Morena en el Congreso del Estado¨. Así lo expresó el actual diputado local por la fracción del PAN a su llegada a su informe legislativo, el cual tuvo lugar en el salón del Prado, en el hotel Holiday Inn de la zona dorada de esta ciudad.

Señaló que el desempeño del actual gobierno municipal morenista es ¨malo¨ por no escuchar y no atender a la ciudadanía; eso es prioridad para poder fomentar un diálogo, la confianza que hoy se está perdiendo y que desgraciadamente no hay quien le pueda llegar a decir, y hoy nosotros alzaremos la voz y siempre por el bienestar de la familia, apuntó.

¨Me preocupa mi querida Reynosa; la veo con muchas carencias en los servicios públicos primarios, una soberbia que el alcalde morenista no escucha y no atiende a la ciudadanía¨. Señaló que se deben aceptar las críticas, atender y no perseguir, ¨Lo que se necesita es tener unidad, consenso, madurez y mucha voluntad para poder sacar adelante nuestra ciudad¨.

Legisladores del PAN, directivos e invitados atestiguaron el mensaje legislativo.