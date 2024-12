Brindan apoyo a niños que sufren quemaduras en Reynosa

Por: Nubia Rivera

El Mañana / Staff.- Este año, la fundación "Michou y Mau", delegación Tamaulipas, ha trasladado a tres menores con quemaduras graves al hospital Shriners, en Galveston, Texas, mientras que otros 12 han sido enviados a la unidad de quemados en Ciudad Victoria.

De los aproximadamente 50 niños atendidos anualmente en esta unidad, 35 son originarios de Reynosa, lo que representa el 80 por ciento de los casos.

Antonio Carlos Fernández Gómez, director de la fundación en el estado, comentó que el hospital Shriners, de Galveston, atiende únicamente a menores de 18 años que cumplan con criterios, como tener quemaduras en más del 40 por ciento del cuerpo o en menos, pero que estén comprometidas áreas vitales, como rostro, manos y brazos.

Además, los pacientes deben ir acompañados por un familiar y no tener antecedentes de enfermedades contagiosas o problemas migratorios.

"Son los más graves. Galveston tiene requisitos para poder ingresar a un paciente que sea menor de 18 años, que no tenga muerte cerebral y enfermedades contagiosas y que vaya acompañado por un familiar por un adulto que no haya tenido problemas de deportación. Son apoyados con todo, ellos no gastan ni un cinco, tanto en el traslado como en la atención en Galveston; va desde los 500 mil hasta el millón de dólares y son atendidos sin ningún costo; igual el traslado se lleva a cabo gracias al apoyo del gobierno de nuestro estado, presidido por el doctor Américo Villarreal Anaya", dijo.

La mayoría de los accidentes están relacionados con escaldaduras provocadas por líquidos hirviendo dejados al alcance de los niños, la falta de límites para evitar el acceso a la cocina y, en general, una falta de precaución en el manejo del fuego.

La fundación cuenta con un número de emergencias (800 080 81 82) y oficinas en Ciudad Victoria (834 110 1050); además, mantienen comunicación constante a través de sus redes en Facebook e Instagram, como "Michou y Mau" Tamaulipas, operando las 24 horas del día para atender casos de menores con quemaduras.

La fundación "Michou y Mau" trabaja incansablemente para salvar vidas y reducir el impacto de los accidentes por quemaduras.

La fundación invita a la ciudadanía a estar alerta y actuar con responsabilidad, especialmente en los hogares, donde ocurren la mayoría de los accidentes que marcan la vida de los menores y sus familias.





