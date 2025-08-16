Ofrece Cruz Roja un curso para técnicos en urgencias

El departamento de coordinación del área de capacitación de la Cruz Roja Mexicana, anunció el inicio del curso para Técnicos en Urgencias Medicas generación 35 el cual tiene una duración de 10 meses y va dirigido a jóvenes a partir de los 18 años quienes se encuentren interesados.

Karla Torres Coordinadora del Área de Capacitación, indicó que a pesar de que el curso dio inicio el pasado 09 de julio, los interesados aun se pueden inscribir, "dimos inicio con la generación 35 el sábado 9, tiene una duración de 10 meses, iniciamos con el curso propedéutico que dura tres semanas y en septiembre iniciaríamos ahora si com la escuela en Técnico en Urgencias Médicas", detalló.

Los grupos se encuentran integrados por entre 25 y 30 alumnos, a quienes se les ofrecen conocimientos de RCP, manejo de vía aérea, enfermedades y movilización de los pacientes, entre otras, asimismo destaco que no es necesario contar con conocimientos previos, sin embargo se busca cumplir con un perfil para que puedan atender este tipo de situaciones en emergencias.

Menciono que en la parte formativa de la escuela se va forjando a los estudiantes para que vayan desarrollando dicha habilidad, sin embargo cerca del 15% no logra concluir con la formación debido a la naturaleza de las situaciones a las cuales se mantienen expuestos diariamente dentro del ámbito laboral.

Destaco que los egresados además de contar con la oportunidad de desempeñarse dentro de la Cruz Roja Mexicana en áreas como Capacitación, Radiocomunicaciones y Atención previa Juventud, también tendrán la posibilidad de laborar en distintas instituciones médicas ya sean públicas o privadas.

Entre los requisitos que se requieren se encuentran:

Acta de nacimiento

INE o identificación

CURP

RFC

Certificado de Preparatoria

Comprobante de domicilio

Certificado Médico expedido por la Cruz Roja



