Pega sequía a ganaderos de Reynosa

El Mañana / Staff.- Los ranchos atraviesan por un problema serio, porque no hay comida natural a raíz de la sequía, aunado a dos heladas fuertes que azotaron al campo de Reynosa, lo que obliga a quitar los becerros de las vacas a temprana edad para que éstas no se adelgacen, no se apuren y evitar lleguen a morir por la sequía.

Ante estas circunstancias, es conveniente que los productores pecuarios saquen a la venta el ganado viejo, el que ya no produzca, así como también las vacas que se volvieron jorras y los toros que ya son infértiles.

"Lo bueno es que los becerros de exportación están agarrando muy buen precio y hasta históricos, en el caso de vacas y toros, que se sacrifican para consumo nacional", dijo Gildardo López Hinojosa, vocal de la Asociación Ganadera Local.

La vaca se viene cotizando en el territorio nacional hasta 47 pesos el kilo, en tanto que los toros se comercializan a menor precio, de 43 por kilo.

En el consumo nacional, por la situación de Centroamérica que están revisando muy bien el ganado procedente de esos países para que no entre el gusano barrenador, se ha acrecentado el sacrificio de vacunos producidos en México.

"En el caso del ganado también mexicano, pero de exportación, el que tiene un peso de 150 o 170 kilos se está cotizando arriba de los 100 pesos el kilogramo, y el dólar nos está ayudando, está elevando su precio y el precio del ganado está subiendo mucho en Estados Unidos, pues les están faltando reses desde el momento en que se dispuso el cierre de las fronteras", apuntó López Hinojosa.