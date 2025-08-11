Avalan liquidar crédito en forma anticipada

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) ofrece un programa que beneficia a los trabajadores reynosenses con un descuento de hasta el 50% para liquidar anticipadamente su crédito hipotecario, siempre que cumplan con ciertos requisitos.

Este beneficio está dirigido a quienes tienen un saldo pendiente menor o igual al 25% del saldo original de su crédito y son elegibles conforme a la normativa vigente. El Infonavit valida mensualmente a los acreditados en todo el municipio para informarles si pueden acceder al descuento y el monto exacto a pagar para liquidar el crédito anticipadamente.

Los trabajadores interesados pueden consultar su elegibilidad y el monto a liquidar a través de la plataforma "Mi Cuenta Infonavit" o acudir a los Centros de Servicio Infonavit que operan en la ciudad. También es posible obtener información llamando a Infonatel al 800 008 3900.

Es importante que el pago se realice en un solo depósito y en días hábiles dentro del mes que corresponde, ya que si se paga menos del monto indicado no se aplicará el descuento. Asimismo, el programa no aplica para ciertos tipos de créditos y está sujeto a disponibilidad, por lo que se recomienda a los trabajadores estar atentos y consultar con un asesor.

Este esquema representa una oportunidad importante para las familias reynosenses que buscan saldar su vivienda y liberarse de deudas, aprovechando las facilidades que el Infonavit pone a su alcance para quienes han cumplido con sus pagos de manera responsable.



