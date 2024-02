Desairan sus credenciales

"Lo que nos interesa es que tengamos la posibilidad de entregar todas y cada una de estas 587 credenciales, porque son para nosotros las más importantes". César Alcántara Ávila

Hasta el 14 de marzo tienen ciudadanos para recoger su credencial de elector y autoridades del Instituto Nacional Electoral llaman a acudir en tiempo y forma, porque solamente queda una semana y media.

César Alcántara Ávila, vocal ejecutivo del INE, distrito 02, comentó que en este periodo que empezó del 9 de febrero en adelante, se han entregado mil 393 credenciales para votar, de las cuales, 589 corresponden a solicitudes de reimpresión, que es una manera de volver a otorgarle su credencial a la ciudadanía que por algún motivo la perdió o la extravió.

Explicó que en este momento se tienen disponibles 848 credenciales, que es un número bajo, afortunadamente; de éstas, 587 son las que tienen plazo hasta el 14 de marzo y 261 son de reimpresiones; estas últimas se pueden recoger hasta el 20 de mayo.

"Lo que nos interesa es que tengamos la posibilidad de entregar todas y cada una de estas 587 credenciales, porque son para nosotros las más importantes; el resto podemos hacer entrega hasta el 20 de mayo, es un plazo todavía bastante amplio, y reitero, nuestra intención, nuestro objetivo es entregar todas estas credenciales, 587, al día de hoy", dijo.

LAS VAN A RESGUARDAR

Señaló que al siguiente día, -el 15 de marzo-, las credenciales que no fueron recogidas se estarán resguardando en presencia de partidos políticos para que ellos corroboren que no se va a hacer mal uso de estas credenciales durante la jornada electoral.

"Además, como son credenciales que no pasaron a través del filtro del sistema para ser entregadas, no están dadas de alta en la lista nominal; la ciudadanía va a tener confianza en que estas credenciales, que por una u otra razón no se pudieron entregar, desfavorablemente. Para nosotros, las que no se pudieron entregar no van a ser mal usadas en la jornada electoral", recalcó.

El funcionario del INE 02 exhortó a los ciudadanos que hicieron el trámite que acudan por su documento oficial para que puedan acudir a votar el próximo 2 de junio.

"En este momento lo que nos preocupa a nosotros como Instituto Nacional Electoral es garantizar el mayor número de entrega de credenciales para votar; nuestro plazo hay que recordárselo a la ciudadanía y hacerle el llamado y la cordial invitación a quienes realizaron su trámite hasta el 22 de enero para inscribirse o, en su defecto, hasta el 8 de febrero para pedir una reposición, es que vamos a tener todas las credenciales disponibles el 14 de marzo, eése es nuestro último día", recalcó.