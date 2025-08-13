Desechan llantas y basura en brecha de la colonia Oasis

En un verdadero tiradero clandestino, se ha convertido ya la Brecha las Anacuas, la cual se encuentra ubicada a la altura de la colonia el Oasis en la ciudad de Reynosa, en el lugar no sólo se pueden apreciar, cacharros, basura y llantas, sino también montones de escombro y tierra que poco a poco han ido, cerrando el paso a los vehículos que por ahí transitan

Habitantes de los alrededores señalan, esto es un problema, cada vez más grave, ya que anteriormente solo se trataba de maleza debido a la falta de pavimentación, sin embargo, hoy el lugar se ha convertido ya en un verdadero foco de infección

"Pues yo creo que esperan a que la calle termine de cerrarse de basura, para que por fin, las autoridades nos pongan atención",

señaló molesto José Ortiz, vecino del lugar, quien menciona desde hace más de un año han pedido a servicios públicos primarios y ecología y medio ambiente el apoyo sin ser escuchados.

A pesar de qué se trata de una vía bastante transitada, tanto por peatones como por conductores, principalmente comerciantes, quienes se trasladan de un una colonia a otra, el sitio afectado se localiza a espaldas de una empresa de transportes y a un costado de una Quinta, encerrada entre bardas, además de qué carece de alumbrado hecho que facilita a los responsables, realizar este tipo de prácticas.

Sin temor a la autoridad personas ajenas, vaciaron, montones de tierra en medio de la calle obstruyendo gran parte de esta, "primero empezaron aventando, montoncitos de tierra, pero como vieron que nadie les dijo nada, terminaron casi tapando la calle", refirió Ortiz.

Sin temor a ser sancionados, personas ajenas acuden a variar montones de escombro, tierra y basura.