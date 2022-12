Terminan su año de forma positiva

La derrama económica que estos proyectos generaron se quedó aquí y se traduce en estabilidad tras la pandemia, indicó el presidente del sector local, Guillermo Acebo Salman.

"Podemos decir que fue un año positivo para nuestra industria, en el caso de Reynosa estamos cerrando el 2022 con mucho movimiento, ya que llegaron inversiones nuevas para proyectos de maquiladora y también se contempló para expansiones de algunos comercios.

"Relacionado con esto tenemos que reconocer que algunos optaron por traer a compañías foráneas para que construyeran, lo cual no generó dinero en Reynosa, pero los números marcan que la inversión en locales fue mayor, sobre todo en aquellos que sí cumplieron con certificaciones y capacitaciones".

"Lo que esperamos para el próximo año es que lleguen nuevas ampliaciones y edificación de espacios comerciales, sobre todo de maquiladora" Guillermo Acebo S., CMIC Reynosa

Durante el 2022 la CMIC participó en diversas construcciones financiadas por empresas particulares que buscaron expandirse o colocarse en Reynosa, en parques industriales y espacios de comercio como las plazas.

Pero en lo que respecta a los contratos que recibieron de parte de autoridades de gobierno, Acebo Salman, agregó: "El punto de gobierno no fue malo pero no fue el esperado para nosotros como constructores, ya que no se contrató mucha empresa afiliada a CMIC, las que se utilizaron fueron contratistas externos, esto no quiere decir que no existiera inversión del área pública, porque sí hubo, solo que no llegó a la CMIC".

LOS RETOS

Para el próximo año los constructores esperan que se abran nuevos espacios de licitación para empresas locales, y que los planes de obra pública se aterricen en compañías afiliadas a la CMIC.

Acebo Salman indicó que otro de los retos del 2023 se centrará en generar programas de empleo atractivos para la industria, ya que permanece la falta de albañiles y personal de apoyo.

"Lo que esperamos para el próximo año es que lleguen nuevas ampliaciones y edificación de espacios comerciales, sobre todo de maquiladora, por eso es tan importante que consigamos programas de atracción laboral, nos hacen falta albañiles, personal que conozca del rubro en Reynosa para ser más competitivos".

La búsqueda de personal debe ser más ágil que en el 2022, debido a que la CMIC considera la franja fronteriza de Tamaulipas con Estados Unidos como una zona de gran expansión e interés de industrias manufactureras.

"A nivel nacional se ha dicho que la frontera de México con Estados Unidos tendrá gran derrama económica de nuevas empresas, entonces para nosotros esto es una gran oportunidad", concluyó el presidente.