Reynosa le pertenece a todos: Luis Cantú Galván

El Mañana / Staff.- Luis "Cachorro" Cantú Galván, candidato a la presidencia municipal por la coalición PAN-PRI "Fuerza y Corazón por Reynosa", arribó temprano a la cita de su entrevista con EL MAÑANA. Antes de descender de su unidad y encaminarse al vestíbulo de acceso del diario, cotejó algunos datos de su campaña y llamadas; minutos después ingresó acompañado de nuestro director general, Hildebrando Deándar Ayala.

Ya dentro del edificio solicitó una imagen de su visita ante el monumento a Don Heriberto Deándar Amador (QEPD), próximo a cumplirse 100 años de haber fundado esta medio informativo- referente hoy en la frontera y la región- y 75 años (17 de julio) de la fundación de EL MAÑANA de Reynosa. Pulcramente enfundado en su ropa de campaña con los logos de ambos partidos que integran la coalición que abandera, se le enciende la mirada e inicia la charla:





SERVICIOS PÚBLICOS: PRIORIDAD

"Como siempre hemos dicho, mientras más cerca estemos de la gente, nos vamos dando cuenta cómo está la ciudad. Hoy, Reynosa carece de los servicios públicos básicos: falta de agua, bacheo, alumbrado y seguridad y, hago un paréntesis, porque es tan incongruente, en donde me envían mensajes que no es competencia del Gobierno municipal el tema de inseguridad, pero creo que sí es su facultad tocar las puertas, solicitar el respaldo ante las instancias de gobierno; alrededor de 70 u 80 colonias están sin agua desde diciembre y eso sí es facultad del Gobierno municipal.

Cantú Galván evoca su inicio de campaña en fraccionamiento Los Almendros, en donde refiere que desde hace un año y ocho meses los vecinos padecen calles anegadas de aguas negras, ausencia del vital líquido y les siguen cobrando los recibos de forma puntual. Yo me he reunido y conformado un equipo de expertos que tienen corazón y voluntad para trabajar. Hoy andan pidiendo el voto, cuando lo que debieran hacer es pedirle perdón a los reynosenses, restauranteros, transportistas y comerciantes; muchos han sido afectados y hostigados. Nosotros estamos dialogando con todos los sectores, tener la madurez para generar condiciones de propuesta y solución.





PROBLEMAS PERSONALES PARALIZAN REYNOSA

Nos han rebasado los problemas personales de quien contiende por Morena a la presidencia municipal de Reynosa y que, sin pudor frente a tantos recursos de amparo, han utilizado el erario para solventar casos de índole personal y que no son del interés de la ciudad. Vamos a darle con todo y no habremos de detenernos para rescatar a nuestra ciudad de las ocurrencias y caprichos. Reynosa no puede ser manejada en tales condiciones; más de 500 millones de pesos en un Museo que no han acabado y no terminarán, mientras miles de familias están sin agua; unas mariposas de 9 millones de pesos en los puentes que no terminan.

No estoy peleado con proyectos urbanos, pero debemos poner un orden y empezar de forma prioritaria con las auténticas necesidades de Reynosa: los servicios públicos básicos.

El candidato a la presidencia municipal de Reynosa por el PAN y PRI expone que sus propuestas están cimentadas a partir de realidades y no mentiras: Nos prometieron Internet en todas las plazas públicas, 15 tanques elevados de almacenamiento de agua y no hay ninguno. Insisto, debemos priorizar los servicios públicos básicos: el agua es lo más importante, tener nuestra ciudad limpia y recuperar la grandeza y orgullo.





ELEGIRÉ UN EQUIPO CAPAZ Y DE RESULTADOS

Yo debo ofrecer soluciones y no mentiras a los ciudadanos. Agua, drenaje, bacheo, alumbrado y ofrecer mejor calidad de vida para todos; nadie quiere estar en nuestra ciudad por la peste de las calles anegadas de aguas negras. Mano dura a nuestras necesidades con respeto y confianza. Nosotros estamos en una frontera privilegiada, el número 11 en la generación de empleo y no puede continuar, ni colapsada ni secuestrada por una familia, como lo está desde hace ocho años.

Ya vivimos lo peor; mis hijos y los hijos de nuestros hijos merecen una mejor ciudad. Tengo una hija de 15 años a la que le da pena decir que vive en Reynosa.

Urge un cambio ya. Tenemos los mismos funcionarios desde hace ocho años, la misma tesorera, el mismo secretario de Obras Públicas, el mismo secretario de Servicios Públicos y ahora pretenden ir de regidores; esto no es un club, no es un reinado y Reynosa nos pertenece a todos".





AMISTAD SIN COMPROMISOS

Luis "Cachorro" Cantú dijo que es momento que se acaben las cuotas y "cuates" en el gobierno, "Yo no tengo comprometido empleo para nadie. Me voy a rodear de gente más inteligente que yo en cada área de gobierno. No estoy hipotecado con nadie.

Reconozco mi amistad con Francisco García Cabeza de Vaca, tengo un agradecimiento hacia él y lo conozco desde antes de ser gobernador y legislador; tengo una amistad con él, pero detrás de mí sólo está mi familia, y frente a mí Dios, que me ayudará en mi labor con Reynosa; reconozco esa amistad, pero sólo dependo de mí y de un gran equipo de trabajo.





DEVOLVER EL LADO HUMANO Y SENSIBLE AL DIF

Cuestionado sobre el rol de su esposa Karen, que lo acompaña en su campaña, y la añoranza de que el Sistema Municipal DIF dejó desde hace años de ser representado por el talento y capacidad de una dama, la esposa del alcalde en turno, que representa el lado humano y sensible de un gobierno.

Cantú Galván no medita su respuesta y afirma: "Más que un asunto partidista, es urgente y necesario que nuestra sociedad se sienta involucrada con la parte sensible y humana de una administración; mi esposa Karen, desde hace 20 años, ofrece terapia a niños con capacidad especial. Hoy ha dejado esa labor para apoyarme en mi campaña. Y así es el compromiso de ella como mujer, también por Reynosa.

Una mujer es mejor escuchada y tratada con otra mujer, por eso Karen, mi esposa, cuenta con esa sensibilidad e interés de apoyar a las mujeres reynosenses; hoy hay dependencias del DIF municipal cerradas desde hace años y no hay atencion ni servicio social y mucho menos tiempo para las familias de Reynosa", asentó el candidato a la presidencia municipal de Reynosa por el PAN- PRI. "Sé la problemática de nuestra ciudad, no puede seguir de caprichos y ocurrencias de una persona que ya se burló una vez e intenta burlarse otra vez, que le ha faltado el respeto a la sociedad. Hoy les digo que esto no es un reinado, es una ciudad de todos, no podemos ser parte de una historia triste; esta pesadilla termina el 2 de junio, que hagamos conciencia y votemos por el PAN y PRI y rescatarla de la soberbia e ineficiencia en que se encuentra nuestra ciudad. Con su apoyo y voto juntos habremos de escribir una historia de corazón y fuerza para todos".

Luis ´Cachorro´ Cantú Galván realizó una visita de cortesía a El Mañana y fue entrevistado por el periodista Hugo Reyna.





¿Cuáles son los ejes de su campaña?

Primero, es la solución del agua, drenaje, bacheo, alumbrados. En general, las condiciones para tener oportunidades de bienestar para todos. Rescatar el tejido social.





y Qué opina de...

¿Migración?

Es un problema que la autoridad municipal ha sacado tajada. Si tú tienes la madurez y la voluntad de organizaciones y asociaciones civiles de tener mecanismos de poder ayudar, facilitará mucho el traslado y las oportunidades.

¿El sector agropecuario?

Ha sido olvidado, ha sido lastimado. Me voy a reunir con la Asociación Ganadera para conocer la problemática, que nos señalará la confianza para tener acciones que sean contundentes para resolver.

¿Transporte público?

Poner orden, implementar rutas. Tenemos que generar las condiciones para que sean más fluidas y llevar una movilidad ordenada.

¿Generación de empleo?

Hay que abrir el abanico. No se puede lastimar al sector maquiladora queriéndole aumentar el predial. Hay que generar condiciones para que vengan más maquiladoras.





EPÍLOGO

*Esta entrevista fue realizada el 18 de abril. Tras conocer los hechos en los cuales fuera privado de su vida el candidato de El Mante, Noé Ramos Ferretiz, abanderado por la coalición PAN-PRI, Luis Cantú Galván, aplazó por un día sus actividades de proselitismo, además de condenar enérgicamente los hechos de violencia alrededor del proceso electoral en Tamaulipas.