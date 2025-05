Claudia de la Garza: "Estamos preparadas y listas para este reto"

Con más de 28 años de experiencia profesional, Claudia de la Garza decidió su participación en la elección del 1º de junio, donde busca la magistratura electoral de la Sala Regional de Monterrey.

Al recorrer siete estados de la República para promover su participación en el próximo proceso y dar a conocer su trayectoria, se declara lista y preparada para el cargo, a definirse en el próximo proceso electoral.

Actualmente, es magistrada presidenta del Tribunal Electoral en Nuevo León y realizó una visita de cortesía al periódico El Mañana de Reynosa para dar a conocer el desarrollo de sus actividades proselitistas.

"Ofrecemos seguir haciendo el trabajo como lo hemos venido haciendo, convencidas de que la ley se respeta, de que las instituciones funcionan bien y que las personas que las dirigen son las que hacen la diferencia". No venimos a experimentar, averiguar, a aprender, sino a ejecutar los conocimientos que a través de los años hemos adquirido". Claudia de la Garza, Candidata a Magistrada Electoral

"Estoy muy contenta, ha sido una experiencia diferente, maravillosa; las personas que tenemos muchos años ya en el servicio público, en la función electoral, en la organización de elecciones, administrar la justicia, ahora participamos en este formato de buscar el contrato con la ciudadania a través del voto", señaló.

"Es un reto el tener contacto con las personas, explicarles cómo va a funcionar este nuevo proceso de elección y participen de manera directa para elegir a los juzgadores", dijo.

Claudia de la Garza admite que su experiencia en el servicio público "Me permite tener la seguridad y certeza de que estamos preparadas y listas para este nuevo reto".

Al hablar sobre las principales demandas ciudadanas, señaló que quienes tienen la necesidad de acudir a un juez, porque tienen alguna situación en particular qué resolver, no logran resolverlo, explicó."En materia electoral, específicamente, quienes vienen a demandar la restitución de un derecho, generalmente son los actores políticos y a quien están demandando es una autoridad; no es un pleito entre particulares", dijo.

Sostuvo que por ese motivo "Se requiere de juzgadores que agarren la Constitución, la interpreten conforme a las pruebas que tenemos en un expediente y decidamos lo que legalmente y justamente corresponda.

Queremos acudir a un tribunal y tener la seguridad y la certeza que los juzgadores van a decidir libremente sin presiones externas, sin influencias de cualquier tipo o índole, sin que estén sujetos a actos de corrupción porque, finalmente, pues la corrupción es un mal mundial que existe", sentenció Claudia de la Garza.

Reconoció que en estos casos ya depende de cada persona que asuma esta responsabilidad, el entrar o no entrar en estas actividades ilegales.

Experiencia en área electoral

La candidata a magistrada electoral recordó que en 1997 fue invitada a colaborar en el Instituto Federal Electoral en Nuevo León, en donde estuvo participando tres años.

"Fue cuando conocí a detalle el tema electoral, todo el procedimiento, actividades, decisiones que realizan las autoridades para organizar una elección y para que toda la ciudadanía pueda contar con sus boletas", expuso.

En el 2000, cuando la Sala Regional se trasladó de Durango a Monterrey, participó en un diplomado y fue invitada por uno de los magistrados a colaborar.

"Participé como secretaria de estudios, instructora o auxiliar con alguna de las magistraturas; tuve dos jefas magistradas y un hombre magistrado. En los años interproceso regresaba al litigio", recordó.

"Entro al Tribunal Electoral, yo me enamoro de esta materia, de su trabajo, de la dinámica interna que se llevaba a cabo; regresaba cada proceso electoral, pero en el 2014 participo en la convocatoria para ser consejera y quedo seleccionada en la primera generación", expuso.





Trabajo con respeto a la ley

Soy una mujer de valores, de conocimientos, creyente totalmente en las reglas y que éstas deben respetarse; soy una persona de puertas abierta, es decir, quien quiere acudir a hablar con Claudia, hoy o mañana, estando en la función, tiene las puertas abiertas, porque el que escuchemos a las partes, pues nos permite, también, tener visiones diferentes", remarcó.

Claudia de la Garza ya está lista para el día de la elección, aparecerá en la boleta color melón con el número 3, donde las mujeres competirán entre ellas.

Los electores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Aguascalientes tendrán la oportunidad de emitir el sufragio para definir el cargo por el que ella participa.

"En mi caso, siempre en mi publicidad, en mi campaña digo soy la boleta melón, color melón; mi número es el 3, entonces, insistiendo mucho soy Claudia De la Garza, porque a veces podrán recordar un nombre, dos o tres, pero estamos hablando de muchas personas que se tendrán que elegir", resaltó.

"En mi caso hay dos recuadros en la parte superior izquierda que corresponde a las mujeres y les invito a que pongan el 3, a que pusieran el tres, que es mi número, en cualquiera de estos dos recuadros", precisó.

"Es importante que la mayoría de las personas, ciudadanos, ciudadanas, comprometidas con su municipio, con su estado, con su país, acudan a votar, elijan responsablemente", finalizó Claudia de la Garza, candidata a magistrada electoral de la Sala Regional de Monterrey.





¿QUIÉN ES CLAUDIA DE LA GARZA? Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales Alrededor de 28 años de experiencia profesional Inició litigando en materia familiar, mercantil y civil 10 años en el servicio público Actualmente, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Nuevo León





LO QUE SE BUSCA Que los juzgadores decidan libremente sin presiones externas No permitan las influencias de cualquier tipo o índole No estén sujetos a actos de corrupción Dependerá de cada uno asumir esa responsabilidad el entrar o no entrar en estas actividades ilegales Escuchen y atiendan a quienes les piden conocer de casos que están en sus manos.