Congreso en el limbo; urgente su intervención

El Mañana / Staff.- Mientras que algunos opinan que al Congreso del Estado no ha llegado aún ningún tema o alusión a la crisis política en Reynosa, derivada de la ausencia- injustificada- del alcalde Carlos Peña Ortiz, otros se pronuncian por intervenir y resolver la encrucijada, que parece asomar al Congreso a tomar una decisión y designar a un presidente municipal, lo anterior ante el rechazo y descarte que realiza la mayoría del Cabildo, que se ufana en precisar que "todo marcha bien".

{"quote":"No tienen argumento y nada que decir, no pueden responder a los señalamientos que hay en contra de ellos* Myrna Flores, Diputada "}

EL MAÑANA intentó obtener la opinión de legisladores de Movimiento Nacional de Regeneración (Morena), el diputado Humberto Prieto Herrera, no respondió. Marco Gallegos Galván diputado local (Morena), aseguró que no tiene conocimiento alguno del tema.

{"quote":"No se ha tocado el tema en ningún momento, oficialmente no ha llegado nada al Congreso del Estado* Marco Gallegos, Diputado "}

"No se ha tocado el tema en ningún momento, oficialmente no ha llegado nada al Congreso del Estado", respondió al ser cuestionado por el reportero. Tras pedirle su opinión personal en torno a lo que ocurre en la ciudad, un mes después de ausencia de Peña Ortiz, no contestó más.

Por su parte la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Myrna Flores Gómez, afirmó al reportero de EL MAÑANA que la crisis política se ha agravado en Reynosa ante la ausencia de argumentos en defensa del ahora alcalde con licencia.

"No tienen nada que decir, no pueden responder a los señalamientos que hay en contra de ellos", dijo.

Flores Cantú, advirtió que el Congreso intervendrá en este caso en particular, pues aseguró que los reynosenses merecen un presidente municipal sin importar colores ni filiación política que se ponga a trabajar y resolver las necesidades y demandas de los ciudadanos.