Surge conflicto laboral en la CFE

Debido al incumplimiento de una de las cláusulas establecidas en su contrato colectivo de trabajo, personal femenino de la Comisión Federal de electricidad de la ciudad de Reynosa y Rio Bravo optaron por presentarse sin portar uniforme, hecho que provocó que autoridades de la CFE dieran la orden de cerrar, al menos, tres sucursales, dejando a decenas de usuarios esperando realizar sus trámites o pagos ante dicha institución por tiempo indeterminado.

Al respecto, Juan Carlos Barrera, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), sección 94 en Reynosa, dijo: "Nos presentamos a laborar en horario normal de 8 a las 16 horas, pero como la empresa no ha cumplido con nuestro contrato colectivo de trabajo, cláusula 20, donde dice que no nos han dado la ropa para laborar o la tarjeta para comprar los uniformes, optamos porque las compañeras vinieran con ropa que no fuera el uniforme y la empresa tomó la decisión de cerrar las instalaciones".

En el lugar se observaba una escoba colocada en la puerta principal de acceso a los cajeros automáticos y oficinas, impidiendo el paso a los usuarios que buscaban ser atendidos, Barrera detalló que al interior se encontraba el personal listo para atenderlos, sin embargo desconocía el por qué del actuar de la compañía encargada de suministrar de energía eléctrica a este municipio.

Nosotros, el sindicato, estamos en la mejor disposición de que las chicas trabajen, pero por instrucciones de otras personas nacionales o regionales están cerradas las instalaciones". Juan Carlos Barrera Dirigente sindical

Destacó que se incumple la cláusula 20 de su contrato, en la cual se estipula que los trabajadores deberían haber recibido sus uniformes a más tardar el día último del pasado mes.