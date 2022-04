Condicionan ´darles´ asilo; deben aceptar traslado a refugio

"Hay muchos migrantes que desafortunadamente no calificarán al asilo, sobre todo aquellos que no quieran moverse de la plaza, nosotros no podremos hacernos responsables ni dar seguimiento al trámite, nos interesa que lleguen bien hacía Estados Unidos, el lugar que está construyéndose tiene todo lo necesario, no es algo político, es una cuestión humanitaria".

Aunque por el momento se carece de fecha para iniciar con las movilizaciones, Silva de Luna quien ya administra otro inmueble con la denominación "Senda de Vida I", comentó que al menos el 90 por ciento de la comunidad tiene disposición para moverse. "Hay un 90 por ciento que sí ha aceptado salirse, aquí el tema es que si están esperando asilo de Estados Unidos deben demostrar y aceptar moverse a un lugar digno, con espacio, atención, alimento, es un gran esfuerzo el que se está realizando, el quedarse en la plaza o en las calles no es opción de asilo, no existe".

De acuerdo a los planes, "Senda de Vida II" tendrá capacidad para al menos 3 mil migrantes, con vigilancia de la Guardia Nacional permanente, asociaciones civiles y asesoría de diversas dependencias.

La Plaza de la República en Reynosa es ocupada por miles de personas que llegaron en búsqueda de asilo, incluyendo menores de edad y mujeres embarazadas.