Refuta Conagua a Comapa

Durante semanas los residentes de esta ciudad han padecido a causa de un suministro de agua potable deficiente, algunas familias han permanecido sin el servicio por semanas, una problemática que se ha extendido no solo a algunos sectores, sino a toda la ciudad.

Al respecto durante una reciente rueda de prensa en la cual estuvieron presentes distintas autoridades de la COMAPA de Reynosa, Felipe de Jesús Chiw, gerente general de dicho organismo, declaró que el problema Reynosa enfrenta una crisis debido a los bajos niveles que registra el río Bravo.

"Como ustedes saben todos los municipios fronterizos hemos estado en semáforo rojo de abastecimiento de agua de la presa Falcón, Amistad y Anzaldúas desde hace dos años o tres, bueno ya habíamos tenido algún falta de abastecimiento a través del Río Bravo de la presa Falcón, se nos complicó hace como tres semanas que tuvimos el primer bajo nivel del río que nos afectó en nuestra obra de toma y poder captar agua suficiente y poder enviar a los ciudadanos", explicó Chiw.

Aseguró que los bajos niveles del Río Bravo han sido la causa de los cortes constantes del suministro en la ciudad, "Después de bajo nivel que hubo se recuperó pero a las dos semanas volvió a bajar el nivel, esto nos perjudica en cuanto a la cantidad de agua que nosotros podemos extraer del Río Bravo y la presa Anzaldúas", indicó el gerente.

Sin embargo a través de un comunicado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la CONAGUA se informó:

"Con respecto a las notas publicadas en algunos medios de comunicación que mencionan que, debido al pago de agua que México ha realizado a Estados Unidos, derivado del Tratado de 1944 las presas internacionales La Amistad y Falcón registran niveles bajos y se compromete el abasto de agua en la zonas fronteriza con el estado de Texas".

El escrito continúa. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), informa que las lluvias recientes en la cuenca del río Bravo han contribuido a la mejora en los niveles de las presas. Por lo que el abasto de agua potable para uso público urbano está garantizado al 100 por ciento en todas las ciudades fronterizas.

Asimismo refiere que el traslado de agua entre la presa el Cuchillo, de Nuevo León, a la presa Marte R. Gómez, de Tamaulipas, se basa en un acuerdo entre ambas entidades, que data de 1996, y se da a partir de los niveles que registren ambas presas el primero de noviembre de cada año, por lo que es falso que se esté considerando un traslado de agua en este momento.

A través de un comunicado la CONAGUA desmiente bajo nivel del río Bravo.

AMAGOS DE LOS ´CORTES´

Concluye indicando: "Conagua reafirma su compromiso con una gestión responsable del agua y la seguridad hídrica, por lo que se mantendrá el trabajo conjunto con las autoridades estales y locales, así como con la comunidad, para mantener la correcta administración de las aguas nacionales".

Mientras tanto continúa la incertidumbre entre las familias reynosenses respecto al suministro del vital líquido, padeciendo no solo el desabasto sino también la advertencia de cortes definitivos en cada domicilio y la exclusión de recibir agua a través de pipas, en caso de presentar algún adeudo ante la COMAPA.