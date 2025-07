Cede Comapa con morosos

Autoridades de la COMAPA anunciaron que cortaran el servicio a quienes no paguen, aunque detallaron que darán preferencia a quienes se mantengan al corriente, "Para premiar a los usuarios cumplidos, les vamos a dar preferencia en cuanto a la atención y para esto vamos a empezar a racionar el agua a quienes no cumplan, cuando falte el agua, cuando no sea suficiente, vamos a cortar a los que no estén cumpliendo para darle preferencia a los que si sean cumplidos", expresó Honorio Cortázar, Gerente Técnico de dicha dependencia.

Tenemos el agua que necesitas del río Bravo, la cosa es que haya agua, administrativamente o autorizado por la COMAPA, tenemos el agua que necesitamos.¨ Felipe de Jesús Chiw Vega Gerente General

Aunque el argumento es el bajo nivel del Bravo para cortar el agua a la población con adeudos por la dificultad para extraer agua y enviar a las potabilizadoras, el gerente general del organismo, Felipe de Jesús Chiw Vega sostuvo ayer que en Reynosa "tenemos el agua que necesitamos".

Sin embargo, informó ofrecerán una ayuda para quienes registren adeudos considerables, dijo estarán recibiendo el pago correspondiente al último mes de consumo y con esto será suficiente para sacarlos de la lista de deudores; "Hay usuarios que deben muchos meses de adeudo, que por años no ha pagado su recibo de agua si empiezan a pagar el importe correspondiente al último mes, con eso los sacamos de la lista de cortes que llevan nuestra cuadrillas".

En caso de que las familias no cuenten con la solvencia económica para poder realizar dicho pago, podrán acudir a cualquiera de las plantas potabilizadoras a solicitar 100 litros de agua por persona diarios, "el agua esta disponible como derecho constitucional, lo único que estamos limitando es el servicio de llevar el agua desde las plantas potabilizadoras, hasta el domicilios", refirió Cortázar.

Actualmente se cuenta con 8 pipas, con las cuales surten entre 18 y 20 sectores altos en distintas colonias de la ciudad diariamente, sin embargo Chiw informó que únicamente serán atendidos los domicilios que se mantengan al corriente.

Insisten en que la deficiencia en el suministro del vital liquido se debe a causas de la naturaleza y no tiene relación con la infraestructura o administración de la COMAPA, advierten esto sera una constante a partir de ahora, "no se puede administrar el agua que no se tiene, estamos haciendo todo lo posible tenemos un gran porcentaje de incumplimiento del pago de sus recibos" añadió Honorio Cortázar.

Hicieron énfasis en que, el reconectarse ya es un delito, por lo que aquellos que lleven a cabo estas acciones serán denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Respecto a la operación de establecimientos dedicados al lavado de autos, señalaron, ya se cuenta con medidas de reciclaje de agua y serian los primeros a quienes se dejaría de proporcionar el servicio en caso de que se requiera.

¿Por qué falta agua en Reynosa?

Felipe de Jesús Chiw Vega, Gerente General de COMAPA, comentó que la falta de agua es un tema general que afecta a distintos municipios de la franja fronteriza, dijo, "no habíamos tenido falta de abastecimiento del río Bravo a través de la presa Falcón, se nos complicó hace como tres semanas que tuvimos la primera baja del río, la lluvia que cayó aquí el pasado 27 de marzo fue aguas abajo de esa presa, desafortunadamente no se pudo aprovechar".

