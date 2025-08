Reportan fuga en la Primero de Mayo

El desperdicio constante contrasta con la crisis hídrica que enfrenta el municipio.

Una fuga de agua potable permanece activa desde hace más de cinco años en la calle Lucha Social, ubicada en la colonia Primero de Mayo, provocando el deterioro de la vialidad y afectaciones visibles en varios domicilios.

El problema tiene su origen en una tubería dañada a lo largo de la calle, por la cual el agua emana constantemente desde el subsuelo. En algunos puntos, como frente al domicilio de Ermilda Sánchez, se han formado pozos donde el agua se acumula de manera continua, incluso cuando el suministro está suspendido en el resto de la zona.

De acuerdo con la señora Sánchez, quien ha gestionado la atención del caso tanto con COMAPA como con representantes políticos, una excavación realizada por la dependencia nunca fue cerrada, y desde entonces el flujo de agua ha sido constante. Ante la falta de atención, algunos vecinos han optado por aprovechar el líquido para cubrir necesidades básicas, utilizando botes, tinacos o bombas para su extracción.

La señora Sánchez también relató que personal de COMAPA le sugirió comprar los materiales para que la dependencia realizara la instalación sin costo, debido a que no contaban con los insumos necesarios. Además, según el testimonio de los vecinos, COMAPA no reconoce esa tubería, argumentando que no aparece en sus planos de la red, por lo que desconocen su origen y destino, lo que ha dificultado atender la reparación.

El pozo, ubicado a escasos centimetros de su vivienda, ha generado humedad que ya compromete la estructura de la propiedad. Sánchez propuso colocar una llave de paso para controlar el flujo y permitir que el agua fuera aprovechada por los vecinos, en lugar de seguir esparciéndose por la vialidad; sin embargo, esta propuesta fue rechazada por una funcionaria local, quien cuestionó quién asumiría el costo del servicio en esas condiciones según las palabras de la vecina del sector a lo que ella respondió que quien asume el costo del servicio en la actualidad que prevalece desperdiciándose.

¨Yo le dije a la señora, yo voy a mandar a arreglar, pero yo voy a poner una llave, porque cuando no hay agua en la colonia, la gente agarra de ahí y rapidito me dijo, ¿y quién va a pagar esa agua? Pero igual le conteste, ¿y quien la paga ahorita que se desperdicia? ¨ manifestó.

Actualmente, toda la vialidad presenta puntos donde el agua fluye desde el suelo, lo que agrava la situación en un contexto donde se han implementado tandeos y restricciones al suministro debido a la baja disponibilidad del recurso en el municipio.

Pese a los reportes y gestiones realizadas, la fuga se mantiene activa desde hace más de cinco años, sin que hasta ahora exista una solución definitiva.