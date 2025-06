Trabajan sin apoyo los colectivos civiles

Actualmente, el colectivo "Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas" está integrado por cerca de 100 ciudadanos, entre los que se encuentran personas que sufren debido a la desaparición de uno, dos o más integrantes de su familia. Su representante, Edith González Treviño, señala que las desapariciones en esta ciudad van en aumento, una situación que enciende un estado de alerta.

Existen reportes de delitos por desaparición forzada en niños, mujeres y hasta profesionistas, advierte y alerta.

"Este tema, lamentablemente, sí va en aumento, ahora sí que ya la situación está teniendo descontrol, ya que pues, ahorita, cualquier persona es víctima de estos hechos¨, refirió González, que agrega que normalmente eran jóvenes hombres estas personas, pero ahorita, lamentablemente, esto ya se está saliendo mucho de control, ya se están llevando niños, es lo que hemos visto en lo que va de este último año".

Respecto al apoyo o trabajo en conjunto que se esperaría por parte de las autoridades, dijo, "Ellos solamente responden a la presión que nosotros como colectivos les realizamos, sin embargo, no hay un trabajo en coordinación con las autoridades; lamentablemente, muchas veces las autoridades, pues no toman en cuenta ¿verdad? a los grupos colectivos; si nosotros existimos es por las omisiones, negligencias de las autoridades, si ellos hicieran bien su trabajo, si se realizan los protocolos de búsquedas, si ejecutaran las acciones de búsqueda inmediata no habría necesidad de que nosotros como familiares, pues nos uniéramos para poder buscar a los nuestros o presionar a las autoridades, porque estos colectivos se forman por presionar a las autoridades que hacen mal su trabajo".

Refiere que sí existen obstrucciones por parte de las autoridades desde el momento en el que no reciben apoyo, dijo: "Nosotros empezamos a salir a campo solas porque no nos da con los tres días que nos daba la comisión, eran insuficientes, ¿verdad? los tres días al mes y como nosotros nos organizamos a salir ahora sí de dos a tres veces a la semana en primera instancia.

LES NIEGAN PROTECCIÓN

"Solicitamos el apoyo y respaldo de la Fiscalía local para la búsqueda de personas desaparecidas, esto ya se nos negó y, bueno, pues en sí la obstrucción que nosotros sentimos por parte de ellos como autoridad es la falta de apoyo, ¿verdad?, ya que, pues, nosotros salimos solas sin presencia de alguna autoridad, en este caso de Fiscalía o de Comisión, entonces, pues, realmente apoyo a las búsquedas no hay", dijo.

Informó que no se le da un seguimiento a las búsquedas que resultan positivas, ya que los restos encontrados no son levantados al momento de que se les notifica sobre su ubicación; ésta es otra situación a la cual se enfrentan a diario, ya que de no realizarse un procedimiento adecuado el trabajo que el colectivo realiza no resulta suficiente, y dice se requiere de la autoridad para poder darles identidad.