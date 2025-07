Regresa cobro de piso a los tianguistas

Regresaron los cobros de inspección y vigilancia respecto al uso de áreas públicas para venta en la ciudad de Reynosa, los cuales se mantenían suspendidos desde el pasado mes de abril.

Gracias a un acuerdo del Congreso del Estado de Tamaulipas fueron tres meses los aprobados para eximir de esta cuota a los comerciantes, esto a fin de apoyar su economía luego de los daños causados por las inundaciones registradas en el mes de marzo.

El plazo de gracia venció el pasado 30 de junio, por lo que este fin de semana, nuevamente, a los vendedores ambulantes les fue solicitado el pago por personal de municipio y, a pesar de que no se anunció un incremento por parte de las autoridades, en algunos tianguis de la ciudad se reportaron cobros más elevados.

Comerciantes reportan cobros excesivos.

A través de redes sociales y en distintos grupos de ventas circularon fotografías de presuntas comerciantes afectadas que, con ticket en mano, denunciaron los hechos.

Rocío Segura, que se dedica a la venta de mercancía de segunda mano en, al menos, cuatro sitios distintos de esta ciudad, refirió que en el tianguis de Las Torres su pago por día es de más de 600 pesos.

Señaló: "Yo ocupo cuatro espacios y me cobran 170 por cada uno; la verdad, no se me hace justo, porque aquí no tenemos luz ni agua y mucho menos baños, aparte de que nunca han hecho por arreglar el piso, es pura tierra suelta y piedras". Ella, junto a otros afectados, solicitan mejoras en el lugar.

Piden cobros razonables, ya que refieren en ocasiones las ventas son bajas y solo venden para pagar el uso de suelo, " la mayoría de nosotros de esto vivimos, y cuando no hay venta, solo sacamos para pagar lo de piso y la gasolina, no nos queda nada de ganancia" concluyo Segura.