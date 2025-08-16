Implementará COBAT 22 la Metodología Maxwell

El plantel 22 del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (Cobat) será beneficiado a nivel nacional con la implementación de la metodología Maxwell, un modelo de formación que busca desarrollar el liderazgo en los estudiantes.

La iniciativa surgió gracias al interés de Maribel Casanova Pérez, subdirectora del turno vespertino, quien gestionó la incorporación de este programa para que los alumnos del plantel fueran pioneros en el país en recibir esta capacitación de manera gratuita.

"Es una oportunidad única para que nuestros jóvenes fortalezcan su liderazgo y cuenten con herramientas que les sirvan para toda la vida", expresó Casanova Pérez.

De acuerdo con la directiva, los primeros beneficiarios serán aquellos que participen en el proyecto educativo AMRA. La formación comenzará con la selección de estudiantes al ingresar al quinto semestre. De los 11 grupos de ese nivel, se elegirán entre 20 y 30 jóvenes, considerando su disposición, habilidades, desempeño académico regular y que no cuenten con asignaturas reprobadas.

El proceso iniciará con una invitación a los alumnos, seguida de sesiones informativas para explicar el alcance del programa. Aquellos que decidan participar pasarán por un filtro que evaluará tanto sus capacidades como su compromiso.

La metodología Maxwell, creada por el conferencista y escritor estadounidense John C. Maxwell, se centra en desarrollar habilidades de liderazgo mediante principios como la comunicación efectiva, la influencia positiva, la toma de decisiones y el trabajo en equipo. Está diseñada para que los participantes no solo adquieran conocimientos teóricos, sino que los apliquen en su vida académica, personal y profesional.

En el caso del Plantel 22, el plan contempla que en quinto semestre los participantes reciban siete semanas de formación inicial, y en sexto semestre continúen con un programa más avanzado de 16 semanas. De esta forma, el proyecto tendrá continuidad y permitirá un desarrollo progresivo de las competencias de liderazgo.







